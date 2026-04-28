Het nieuws dat de bekende en geliefde dartsanalist Wayne Mardle een nieuwe liefde heeft gevonden na het verlies van zijn vrouw een kleine anderhalf jaar geleden, doet Vincent van der Voort goed. De Nederlandse ex-prof is in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door blij voor zijn Engelse collega, met wie hij ook jarenlang doorbracht als darter.

Mardle verloor zijn vrouw Donna eind 2024 en dat werd vlak voor het WK darts bekend. Hij verdween een paar maanden van televisie om het verlies te verwerken, maar is inmiddels alweer maanden te zien bij de Engelse zender Sky Sports. Daar doet hij verslag en geeft hij analyses van wedstrijden tijdens diverse toernooien. Sinds kort doet hij dat met aan het thuisfront een nieuwe liefde, genaamd Deborah, die hij 'zijn tweede kans op geluk' noemt.

Mardle's generatiegenoot Van der Voort is enorm blij voor de Engelsman. "Mooi voor hem, echt. Die is echt door een hel gegaan. Hij was van kinds af aan met Donna, dus dit is hem echt gegund. Hij is echt een hele goeie gozer, ik ben blij voor hem." Op televisie en achter de schermen deed Mardle de afgelopen maanden zijn best om zijn vrolijke zelf te zijn, maar Van der Voort weet dat het anders zat.

'Hele eenzame en donkere momenten'

"Het is een masker wat hij opdoet, een manier van doen om niet te laten blijken hoe moeilijk het allemaal is. Hij rijdt na die avonden alleen naar huis en dan zijn er hele eenzame en donkere momenten voor hem geweest. Ik ben heel blij voor hem, dat hij weer geluk gevonden heeft nu. Mooi."

In een rustige dartsweek is er toch nog genoeg gebeurd voor ex-prof Vincent van der Voort om terug te blikken met presentator Damian Vlottes in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Onder meer de eerste PDC-titel van Beau Greaves komt uitgebreid voorbij. Ook worden de kansen van Michael van Gerwen en Gian van Veen in het restant van de Premier League Darts besproken. Beluister de nieuwe aflevering hieronder, of check 'm via YouTube, Spotify en Apple Podcasts.