De dartswereld kreeg in december 2024 met een grote schok te maken toen voormalig topdarter en analist Wayne Mardle bekendmaakte dat zijn vrouw totaal onverwachts was overleden. Het leidde tot zeer veel steunbetuigingen voor de populaire presentator. Een kleine anderhalf jaar later deelt Mardle zeer mooi nieuws.

In december 2024 kwam Donna, de vrouw van Wayne Mardle, uit het niets te overlijden. Dat zorgde voor hevige emoties in de dartswereld. Onder meer Michael van Gerwen had het er erg moeilijk mee, daar de Nederlander het stel al 'heel lang kende'. "Ze waren heel hecht en zij was er altijd bij. Ze reed hem ook naar demonstraties. Ze was in alles zo belangrijk voor hem", sprak oud-darter Vincent van der Voort in Sportnieuws.nl Darts Draait Door over het verlies.

Maar er is inmiddels een mooie update. Mardle heeft onlangs aangegeven een heel speciaal iemand te hebben ontmoet.

Geluk in de liefde

Mardle en 'zijn' Donna waren maar liefst 22 jaar samen. Vrijwel de gehele carrière van Hawaii 501 stond zij hem bij. Ook na zijn dartspensioen in 2011, waarna de Brit de overstap maakte naar het becommentariëren en analyseren van wedstrijden, steunde Donna hem waar mogelijk. Het overlijden van zijn vrouw leidde een moeilijke periode in voor de eenmalig winnaar van de Dutch Open. Maar inmiddels lijkt hij weer geluk te hebben gevonden in de liefde.

De 52-jarige Mardle duikt tegenwoordig namelijk steeds vaker op in TikTok-video's met een nieuwe vrouw, Deborah, die een jaartje ouder is dan hij. De twee hebben het op basis van de beelden ook behoorlijk naar hun zin samen. Mardle straalt met een brede glimlach als hij in één van de vele filmpjes van zijn nieuwe vriendin verschijnt. Bovendien maakten zij de relatie daadwerkelijk wereldkundig met een tekstje dat ze bij een van de video's hebben geschreven.

Opgenomen in familie

"Als je de mazzel hebt om een tweede kans op geluk te krijgen, is het ontzettend belangrijk om die te grijpen", luidt de veelzeggende boodschap die het liefdespaar de wereld in stuurt. Bovendien vindt ook hondje Moss van Deborah zijn nieuwe 'vader' heel leuk. "Je vriend is een paar uur geleden vertrokken en je kijkt nu naar hem op tv, maar de hond vraagt ​​zich alleen maar af wanneer papa terugkomt om hem uit te laten." Mardle is dus al volledig opgenomen in de familie.

Door zijn opvallende outfit, in een Hawaiiaanse blouse, gepaard met zijn befaamde opkomst, uiteraard op het liedje van de populaire serie Hawaii Five-O, was Mardle één van de meest populaire darters ooit. Vaak ging zijn walk-on gepaard met een ludiek dansje. Dat hij na een zeer lastige periode eindelijk weer lijkt te stralen, doet veel fans heel goed.