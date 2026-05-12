Wat heeft Eurovisie Songfestival met sport te maken? Nou, vanuit Nederlands oogpunt toch wel wat. Bij de halve finales en finale van het zang- en cultuurspektakel is namelijk niemand minder dan Henry Schut te horen. Het vijftigjarige gezicht van NOS Sport kreeg voor het eerst de rol als commentator bij het evenement en dat wordt goed ontvangen in Nederland.

Het songfestivalcommentaar van Jeroen Kijk in de Vegte en Henry Schut lijkt kijkers tot nu toe goed te bevallen. Onder anderen RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink is op X lovend over het presentatieduo. "Jeroen en Henry doen het echt meer dan uitstekend! Fijn dat Jeroen zijn vrolijkheid heeft meegenomen en Henry is helemaal Radio 5-Henry! Leuk!", aldus Ikink. Hij is niet de enige die positief is.

'Laten we ze alsjeblieft houden'

"Jeroen en Henry zijn echt geweldige stand-in commentatoren. Laten we ze alsjeblieft houden volgend jaar! Samen met Cornald", schrijft iemand anders op X. Nog een ander noemt het commentaar van het duo "verfrissend". "Jeroen Kijk in de Vegte mag het blijven doen wat mij betreft", schrijft weer een ander.

Kijkcijferanalist Tina Nijkamp schrijft op Instagram dat zij de NOS-verslaggeving tot nu toe wel geslaagd vindt. "Commentaar Jeroen en Henry is wat huiselijker dan dat van Cornald en Jan. Minder feiten strooierig ook. En iets minder "ons kent ons."

Boycot Nederland

Nederland doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat omroep AVROTROS zich vanwege de deelname van Israël terugtrok. Dat betekende ook dat Cornald Maas voor het eerst in jaren geen commentator is. Ondanks dat Nederland niet meedoet, is het evenement wel te zien op NPO 1, met Kijk in de Vegte en Schut als commentatoren.

NOS Sport-icoon

Schut is bij sportminnend Nederland al jarenlang een vast onderdeel van het weekend. Hij presenteert geregeld het voetbal en schaatsen bij de omroep en zit dus ook in Thialf bij alle grote wedstrijden. Ook tijdens de Olympische Spelen was hij de presentator tijdens het schaatstoernooi, waar Nederland traditiegetrouw uitblonk. Op NOS Radio Langs de Lijn is hij ook presentator van bijvoorbeeld de Eredivisie.

