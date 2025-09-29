Het leven van de Duitse olympiër Alex Megos lacht hem inmiddels weer toe. Maar dat was ooit helemaal anders, toen hij als tiener leed aan de heftige eetstoornis anorexia. Op zijn dieptepunt woog hij nog maar 45 kilo. De tweevoudig olympiër en meervoudig medaillewinnaar op WK's klimmen vertelt openhartig over zijn worsteling.

"Ik had niet eens door hoe ik er langzaam in weggleed", zegt hij in gesprek met Die Welt in Duitsland naar aanleiding van zijn biografie. "Het was een geleidelijk proces. Je beseft het pas als het al te laat is. Ik kan niet precies aangeven wanneer het allemaal begon. Ik zat er zeker al in op mijn vijftiende – en ook op mijn zestiende en zeventiende. Maar ik kon geen exact beginpunt aanwijzen."

'Niet makkelijk om daar vanaf te komen'

Het ging op een gegeven moment helemaal mis in zijn hoofd. "Uiteindelijk vermeed ik alles waar vet of olie op zat. Ik at geen vet op een ham, at geen boter en bakte al m'n eten het liefst zonder olie. Ik telde ook calorieën. Alles draaide daar om. Het is niet makkelijk om daar vanaf te komen." Uiteindelijk leidde dat dus tot een schrikbarend gewicht van nog maar 45 kilo. Wanneer dat precies was, weet hij ook niet meer. "Maar ik was zeker aanzienlijk onder gewicht."

'Mijn hele bestaan werd een marteling'

Zijn lichamelijke kwelling had ook grote invloed op zijn sociale leven. "Ik had geen zin meer om iemand te ontmoeten. Ik zat thuis en had geen zin meer om door het huis te bewegen, omdat het te vermoeiend was. Op een gegeven moment werd mijn hele bestaan ​​een marteling. Ik hoopte in slaap te vallen, zodat de nacht voorbij zou gaan en ik gedurende die tijd geen honger zou hebben."

98 procent hersteld

De 32-jarige klimmer, die op de Spelen van 2021 en 2024 zijn sport mocht beoefenen, is naar eigen zeggen inmiddels 'voor 98 procent hersteld' van anorexia. "De ultieme test is of je een paar kilo kunt afvallen puur voor de sport, maar ze daarna zonder problemen weer kunt aankomen. Dat is nu het geval voor mij."