Toptennisster Madison Keys benadrukt dat een boycot op grandslamtoernooien nog steeds een realistisch scenario is. Veel spelers spraken hun onvrede uit over het prijzengeld op grote toernooien. "Het zorgt voor verbinding."

Er is al lange tijd kritiek op de inkomsten van tennissers. Na de bekendmaking van het prijzengeld voor Roland Garros dit jaar, hebben meerdere toptennissers een brief ondertekend. Daarin vragen ze om een percentage van 22 procent van de opbrengst van een toernooi. Verder willen ze de oprichting van een fonds om pensioenen, gezondheidszorg en zwangerschapsverlof te financieren.

Maar de situatie wordt volgens veel spelers niet serieus genoeg genomen. Daarom wordt er een boycot van grandslamtoernooien overwogen om verandering af te dwingen. "Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat spelers een stem hebben als het gaat om grote beslissingen", zegt Madison Keys, nummer 19 van de wereldranglijst.

Afspraak over boycot

"Al jarenlang proberen spelers zich te mengen in de discussie, maar ze komen nergens", vervolgt de Amerikaanse. Ze noemt de huidige samenwerking van de spelers wel 'inspirerend'. Ze hebben samen afgesproken wanneer de grens is bereikt en dreigen de Grand Slams te boycotten als er niet naar hen wordt geluisterd.

"Het zorgt voor verbinding en we hebben afgesproken dat als het nodig is, we het gaan doen", zegt Keys over de boycot. "Hopelijk komt het niet tot dat punt, maar ik denk dat het geweldig is om te zien dat zo veel jongere spelers ervoor open staan om voor iedereen op te komen."

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka, de nummers één van de wereld, steunen het initiatief ook. "Ik begrijp waarom spelers over een boycot praten, want je moet ergens beginnen. De situatie duurt al te lang", zei de Italiaan. "Het is vooral een kwestie van respect. Ik geloof dat wij veel meer geven dan we terugkrijgen. En het gaat niet alleen om de topspelers, maar om alle spelers."

