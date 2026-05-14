Selma Poutsma en de gebroeders Van 't Wout zijn al in voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar tussendoor is er nog tijd voor ontspanning. Zo bezochten ze woensdagavond een concert en daar kregen ze ook nog een mooi privilege.

De shorttrackers zijn na een geweldig olympisch seizoen weer rustig in training voor de komende jaargang. Het hechte team met daarin de geliefdes Melle van 't Wout en Poutsma, maar ook Jens van 't Wout en bijvoorbeeld Xandra Velzeboer, was bijzonder succesvol op de Winterspelen. Jens werd zelfs de Nederlandse koning van de Spelen met drie keer goud en één keer brons.

Richting komend seizoen gaat er echter nogal wat veranderen voor de gebroeders Van 't Wout. Ze willen samen een commerciële ploeg op gaan zetten in het shorttrack en willen daarom weg bij de KNSB. Volgens Jens en Melle is de vergoeding vanuit de bond onwerkbaar en ze denken dat ze met een commerciële ploeg en meer sponsoren een betere werkomgeving voor de shorttrackers zelf en het team eromheen kunnen creëeren.

De shorttrackers hoefden woensdag echter weinig na te denken over deze perikelen, want toen was het tijd voor een avondje uit. Poutsma en de broertjes Van 't Wout bezochten een concert van de populaire zangeres Emma Kok. De achttienjarige Maastrichtse verwierf landelijke bekendheid door in 2021 The Voice Kids te winnen. Met haar nummers Strijder en Laat Mij een Vlinder Zijn inspireert ze veel mensen. Dat doet Kok ook met haar aandoening, aangezien ze optreedt met een maagverlamming

De shorttrackers kregen een speciale behandeling, want ze mochten zelfs backstage bij de zangeres. Ze mochten met Kok op de foto en konden een kort praatje met haar maken. Dat vond de zangeres zelf zo leuk dat ze de foto met de olymipsche shorttrackers zelf op haar Instagram plaatste. Daarbij zette ze de tekst 'olympisch bezoek'. Die foto werd door onder andere Jens van 't Wout ook herplaatst in zijn eigen Instagram-story's.

