Olympische toppers stralen in speciale bikini-editie van befaamd tijdschrift: 'Kracht is schoonheid'

Sports Illustrated komt jaarlijks met een speciale bikini-editie en voor 2025 zijn er een aantal olympische medaillewinnaars gestrikt om model te staan. Daardoor staat de net uitgekomen fotoshoot boordevol mooie kiekjes van topsporters in andere kleding dan gewend. Al is het bij surfster Caroline Marks bijna onderdeel van haar carrière om in badkleding te presteren.

De Amerikaanse won op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer de gouden medaille in het surfen en is dus één van de headlines in het nieuwe nummer van Sports Illustrated. Zelf ziet ze het als een grote eer om uitgenodigd te zijn voor de fotoshoot. "Ik ben ongelofelijk dankbaar om met zo'n betrokken team te werken", schrijft ze op Instagram aan haar ruim 315.000 volgers.

Drievoudig goud in Parijs

Wie dacht dat Marks het 'hoogtepunt' was qua gedecoreerde atleten, komt al snel bedrogen uit. Ook Gabby Thomas siert namelijk het tijdschrijft in badkleding. Zij is de vierde snelste vrouw op aarde op de 200 meter en won in haar carrière al vijf olympische medailles. In Parijs beleefde de Harvard-studente (28) haar hoogtepunt met drie keer goud: de 200 meter en twee estafettenummers. In de finale van de 4x400 meter met Amerika zag ze de Nederlandse atleten achter haar en haar landgenoten op plek twee eindigen.

'Kracht is schoonheid'

Haar ruim één miljoen volgers zijn onder de indruk van haar krachtige foto's, die ze zelf ook van een motto voorziet: "Kracht is schoonheid", zet ze bij twee posts met een paar van haar foto's

Wintersporter

Ook een olympische wintersporter mag niet ontbreken in het nummer, met inmiddels de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026 in aantocht. Sports Illustrated zette de beste World Cup-skiester Eileen Gu ooit voor de camera in badkleding. Ver uit haar comfortzone, want normaal gesproken is de 21-jarige in Amerika geboren Chinese natuurlijk dik ingepakt om de sneeuw te trotseren. Op de vorige Winterspelen werd ze op 18-jarige leeftijd de jongste olympisch kampioene in het freestyle skiën ooit. Zij is met meer dan 2 miljoen volgers op Instagram de koningin van topsportmodellen van de bikini-editie van 2025.