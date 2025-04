Ongeneeslijk zieke sportlegende (49) openhartig over pijnlijk moment: 'Dat vond ik heel moeilijk'

Voor Sir Chris Hoy zijn het zware tijden. De voormalig baanwielrenner is ernstig ziek en ook zijn vrouw lijdt aan een heftige aandoening. De sportlegende heeft in een interview een update gegeven over zijn situatie.

De Brit, die tijdens zijn carrière een gigantische prijzenkast bij elkaar reed, stopte in 2013 en hoopte van een rustig leven te kunnen genieten. In het najaar van 2023 kwam er echter heel slecht nieuws toen duidelijk werd dat hij aan prostaatkanker leed. Een jaar later bleek dat de ziekte was uitgezaaid en dat Hoy dus ongeneeslijk ziek is.

Confronterende fietsrit

Het was na de diagnose voor de voormalig baanwielrenner moeilijk om er vrede mee te hebben dat zijn lichaam niet meer in staat is om dezelfde dingen te doen als vroeger. Het verschil merkte hij tijdens een fietsrit in Griekenland. "Je wil het naar je zin hebben en niet alleen maar afzien en worstelen. Het is heel heuvelachtig daar en we reden vanaf het begin een half uur lang bergop", vertelt hij in gesprek met The Times.

De rit zorgde voor een pijnlijke reality check: "Het was duidelijk dat mijn fysieke niveau niet meer was wat het geweest was. Ik kon niet fietsen en praten terwijl we de heuvel opreden. Dat vond ik heel moeilijk. Het was het moment waarop ik begreep dat ik moest resetten en mezelf niet meer moest vergelijken met hoe ik vroeger was."

Zieke partner

Het zijn bij de familie Hoy overigens geen fijne tijden. Waar het Britse sporticoon dus ongeneeslijk ziek is, lijdt ook zijn partner aan een vervelende aandoening. Zijn vrouw Sarra werd gediagnosticeerd met Multiple Sclerose (MS).

Bij die ziekte ontstaan er op verschillende plekken in het lichaam ontstekingen waardoor de hersengebieden niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Het kan ervoor zorgen dat mensen problemen krijgen met hun zicht, bewegen, praten en het geheugen.

Chris Hoy met vrouw Sarra. © Getty Images

Volle prijzenkast

Hoy reeg tijdens zijn carrière de successen aan elkaar op de wielerbaan. Hij won liefst zes gouden medailles op de Olympische Spelen en pakte ook nog eens elf keer goud op WK's. Hoy was daarmee jarenlang recordhouder wat betreft het aantal wereldtitels, maar is inmiddels voorbijgestoken door Harrie Lavreysen.