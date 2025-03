Vrijgezel Harrie Lavreysen openhartig na 'emotionele' relatiebreuk: 'Ik vind dat best wel spannend'

Baanwielrenner Harrie Lavreysen werd door zijn gouden hattrick op de Spelen in Parijs de beste mannelijke olympiër van Nederland. Sinds die bijzondere prestatie krijgt hij ook veel aandacht van vrouwen. Toch is hij nog niet gelukkig in de liefde. "Ik vind het wel spannend om serieus te daten", erkent hij.

Lavreysen bevestigt in het programma Open Casa dat de aandacht van vrouwen is toegenomen sinds afgelopen zomer. "Dat verschil is wel te merken", aldus de 28-jarige. Toch is de Brabander nog vrijgezel.

Dit is Harrie Lavreysen: Sportman van het Jaar werd dankzij strak regime beste baanwielrenner aller tijden Harrie Lavreysen is de beste baanwielrenner ooit. Dat bewees de 27-jarige 'Lichtflits uit Luyksgestel' op met drie keer goud op de Olympische Spelen in Parijs en vervolgens nog eens drie op de WK baanwielrennen. Dit is 'Hattrick' Harrie Lavreysen, die in 2024 verkozen werd tot Sportman van het Jaar.

Emotionele relatiebreuk

Hij ging vorig jaar door een moeilijke relatiebreuk. "Ik heb een hele lange relatie gehad van meer dan tien jaar. Maar we zijn nu al een jaartje uit elkaar." In het begin had Lavreysen het daar lastig mee. "Vooral omdat we elkaar al zo lang kenden", zegt hij. "Ik ben zeker wel emotioneel geweest, maar ik heb niet een dag op de bank zitten huilen."

"Maar we hebben daarna nog wel veel contact gehad hoor en we zijn heel goed uit elkaar gegaan, niks aan de hand verder." Harrie was elf jaar samen met zijn ex Noor. Zij was er ook bij in Parijs om samen met Lavreysen zijn olympische hattrick te vieren. De baanwielrenner won goud op de sprint, teamsprint en keirin.

Harrie Lavreysen doet boekje open over drama tijdens Olympische Spelen: 'We zijn uit elkaar' Harrie 'Hattrick' Lavreysen schreef historie op de Olympische Spelen. Met zijn derde gouden plak maakte hij zijn hattrickdroom waar. Na het derde goud op het onderdeel keirin vierde hij zijn succes op de Olympische Spelen samen met zijn - op het oog - vriendin Noor Luijten. Maar wat blijkt: Harrie en Noor zijn niet meer samen.

Noor heeft de hele ontwikkeling in zijn topsportcarrière meegemaakt. "Ik weet ook niet of ik zoiets nog met iemand anders kan opbouwen. Dat lijkt me heel lastig", is Lavreysen eerlijk.

Daten

"Vind je het dan ook spannend om weer te gaan daten?", vraagt presentator Robbert Rodenburg. "Ja om echt serieus te daten wel", is het antwoord van de topsporter. "Ik ben de laatste tijd ook zo druk geweest en dan kan ik me lekker focussen op de sport. Dus ik ben er ook niet echt naar op zoek."

Sprintfenomeen Harrie Lavreysen declasseert Europese top op gouden dag voor Nederlandse baanrenners Harrie Lavreysen heeft maar weer eens enorm huisgehouden op een wielerbaan. Het sprintfenomen pakte zaterdag al de Europese titel op de individuele sprint en was een dag later oppermachtig op de keirin. De rest van het veld was niet eens op de finishfoto te zien. Ook de andere Nederlandse renners waren op dreef, want er was in totaal vier keer goud voor onze landgenoten.

Topsportvrouw

Af en toe komt er wel 'een leuk meisje voorbij', maar de ware heeft Lavreysen nog niet gevonden. Naar wat voor type is hij op zoek? "Ik moet wel zeggen dat ik het aantrekkelijk vind als iemand ook goed sport." "Dus ze moet minimaal een gouden medaille hebben", grapt Rodenburg.

Influencer en radio-dj Bram Krikke is ook megereisd naar Marokko voor het programma. Hij ziet Lavreysen ook wel eindigen met een topsportvrouw. "Omdat je dan begrijpt wat voor offers je allemaal moet brengen."

Hattrick Harrie Lavreysen poseert op hilarische wijze met Bram Krikke: 'Wie is wie?' Een onverwachte combinatie: Bram Krikke deelde maandag een hilarische foto met Harrie Lavreysen op Instagram. De twee trokken hun broek omhoog om hun bovenbenen te laten zien en schreven erbij: 'Eén van de twee skipt legday. Maar wie?'

In het olympisch dorp liepen er daar afgelopen zomer genoeg van rond. Maar er is volgens Lavreysen niks gebeurd tussen hem en een andere atlete.