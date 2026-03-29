Voor Jutta Leerdam eindigden de Olympische Winterspelen geweldig met een gouden en een zilveren medaille, maar voor het begin van het toernooi was er nog flink wat om haar te doen. Dat kwam door een spraakmakend interview met Bert Maalderink bij de NOS. De 62-jarige heeft zich inmiddels uitgesproken over dat interview en alle daaropvolgende commotie.

Leerdam kwam aan het begin van de Spelen in opspraak door niet met de pers te praten in aanloop naar de 1000 meter in Milaan. Dat besluit leidde zelfs tot een officiële klacht van de Nederlandse Sport Pers (NSP) aan het adres van de topschaatsster. Leerdam besloot daarop om toch de media te woord te staan, maar na een veelbesproken interview met Maalderink bij de NOS sloeg ze de andere pers toch over.

Spraakmakend interview met Leerdam

Dat had alles te maken met het feit dat de verslaggever, die enkele maanden geleden bekendmaakte aan multiple scerose (MS) te lijden en om die reden onlangs ook met pensioen ging, had gezien dat een fysiotherapeut met een soort hamer op de enkel van Leerdam had geslagen.

Hij vroeg daar meerdere keren over door en dat vond de topschaatsster duidelijk niet prettig. Ze wilde na afloop dan ook dat een gedeelte van het interview niet uitgezonden zou worden, maar aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven en vervolgens liep Leerdam de andere media voorbij.

'Het kwam wel goed uit'

Maalderink kreeg na het interview flink wat kritiek, maar daar lijkt hij zich niet druk om te maken. "Dat stoort mij totaal niet", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Als ik daar last van zou hebben, moet ik niet voor de televisie gaan werken en dat soort interviews doen."

Hij ontving zelfs allerlei doodsbedreigingen, maar ook dat maakte weinig indruk: " Dat stelde niet zoveel voor. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die daar niet tegen zouden kunnen als dat over hen gezegd werd.”

Maalderink had zelf overigens niet verwacht dat het gesprek met Leerdam zo'n ding zou worden. "Dat heb ik nooit. Het klinkt misschien stom, maar het kwam eigenlijk wel goed uit. Ik was nog niet in Milaan of dit diende zich aan. Dan heb je voor jezelf toch het gevoel: goed dat ik er ben."

Ongeneeslijk ziek

Maalderink is inmiddels overigens gestopt als verslaggever bij de NOS. Hij zette na de WK sprint en allround deze maand een punt achter zijn loopbaan vanwege de ziekte multiple scerose.

Dat is een ongeneeslijke ziekte waarbij er op verschillende plekken in het lichaam ontstekingen ontstaan waardoor de hersengebieden niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Het kan ervoor zorgen dat mensen problemen krijgen met hun zicht, bewegen, praten en het geheugen. De ziekte zorgt ervoor dat allerlei functies van het lichaam uiteindelijk uitvallen.