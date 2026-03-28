Topsschaatsster Jutta Leerdam heeft haar zussen Beaudine en Merel geïnspireerd met een kappersbezoekje. Vlak nadat de topschaatsster beelden deelde van een nieuwe haarstijl, hebben ook haar zussen een bezoek gebracht aan een kapsalon om zich een nieuwe coupe te laten aanmeten.

Zaterdag deelde Leerdam vanuit de kappersstoel een foto van een nieuwe haarstijl in haar verhaal op Instagram. De blondine geniet van haar vrije tijd nu het schaatsseizoen voorbij is en heeft krullen laten zetten. Daarmee lijkt ze haar oudere zus Merel en jongere zusje Beaudine te hebben geïnspireerd.

Enkele uren later volgde er namelijk een video op de Instagrampagina van beide zussen, waarop te zien was dat de twee 'zussentijd' hebben gespendeerd bij de kapper. Aan het interieur te zien, lijkt het om een andere kapperszaak te gaan dan waar de topschaatsster eerder zaterdag de krul in haar haar liet zetten. Beiden lieten hun lange blonde lokken in de verf zetten. Merel koos voor blonde highlights en Beaudine voor een volledige blonde look.

Wintersport

Nadat topschaatsster Leerdam in februari haar schaatsdroom realiseerde door een gouden plak op de olympische 1000 meter toe te voegen aan haar palmares, geniet de Westlandse momenteel vooral van haar vrije tijd na weken van intensief werken. Onlangs keerde ze terug van een wintersport met haar familie, terwijl ze vlak daarvoor juist de zon had opgezocht in Puerto Rico bij haar verloofde Jake Paul.

Carrière

Het is nog onduidelijk of we Leerdam voor de laatste keer in actie hebben gezien op het ijs. In zijn realityserie op Netflix hintte Paul op een mogelijke beëindiging van Leerdams schaatscarrière na de Olympische Winterspelen. De twee zouden graag een gezin willen stichten.

Zelf laat Leerdam het voorlopig nog in het midden. Wel is ze nog altijd vaak in de sportschool te vinden. De topschaatsster deelt regelmatig foto's en video's op sociale media waarop te zien is dat ze actief is in de sportschool.