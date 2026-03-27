Jutta Leerdam is op het nippertje aan de dood ontsnapt. Althans, als we haar verhaal op Instagram mogen geloven. De Nederlandse olympisch kampioene op de 1000 meter dook weer eens de sportschool in en dat viel haar erg zwaar.

Leerdam pakte in februari haar olympische titel en greep daarna nog zilver op de 500 meter. Dat was tevens haar laatste schaatsrace van het seizoen, waarna ze aan haar vakantie begon. Daarin vond ze amper tijd om naar de sportschool te gaan.

Skivakantie

De laatste weken na de succesvolle Olympische Winterspelen stonden namelijk in het teken van genieten. Leerdam maakte de nodige snoepreisjes in binnen- en buitenland. Als laatste ging ze op skivakantie met de familie Leerdam, dat was voor het eerst in twaalf jaar tijd. Daar zag ze onder meer hoe zus Merel ten huwelijk werd gevraagd.

Ook ging Leerdam nog onderuit op de lange latten. Ze probeerde een truc met haar jongere zusje Beaudine. Daarbij moest laatstgenoemde al skiënd op de rug van de olympisch kampioene springen. Dat ging mis, tot grote hilariteit.

Terug in de sportschool

Inmiddels lijkt Leerdam terug in Nederland, afgaande op een Instagram-story van Beaudine. De topschaatsster zelf toog voor het eerst sinds lange tijd weer naar de sportschool. Volledig gehuld in Nike uiteraard, aangezien ze gesponsord wordt door het iconische sportmerk.

Op beelden toonde ze hoe ze haar bilspieren aan het werk zette met squats en glute kickbacks. Dat laatste deed ze op een apparaat. "Bijna-doodervaring met dit ding", zette Leerdam er als bijschrift bij, vermoedelijk omdat de oefening erg zwaar was.

Toekomst Jutta Leerdam

Is het sporten een hint dat ze verdergaat met haar sportcarrière, of wil ze gewoon in shape blijven? Alleen Leerdam weet het. De vraag of ze doorgaat is nog steeds onbeantwoord. "Veel mensen vragen naar mijn toekomst, maar ik moet zeggen dat ik het gewoon nog niet weet", sprak Leerdam op de Spelen.

"Deze zomer wil ik kijken hoe ik me voel, dan zal ik het zien. Ik heb nu een supercomplete carrière, dat is één ding dat zeker is. Ik had nog geen olympische titel en nu heb ik die wel", stelde ze.