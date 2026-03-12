Het noodgedwongen afscheid van de veelbesproken journalist Bert Maalderink heeft veel losgemaakt in de mediawereld. De markante man neemt na meer dan 20 jaar afscheid als schaatswereld. Dat werd breed uitgemeten, waarna schrijver Michel van Egmond zich een hoedje schrok. "Dat vond Bert zelf ook overdreven."

De verslaggever stopt met werken vanwege zijn gezondheid. Maalderink lijdt aan hartfalen en multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Over zijn ziekte maakte hij vorig jaar de podcastserie Bekend met MS. De WK allround afgelopen weekeinde bleek zijn laatste kunstje.

Afscheid Bert Maalderink valt collega zwaar

Ook in het journaal werd aandacht besteed aan het afscheid van de NOS-verslaggever. Van Egmond zag het ook en was even vol ongeloof. "Ik werd een beetje gestrest wakker", beaamde hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp, die maandag werd opgenomen. "Ik zette de televisie aan, het journaal. Toen zag ik opeens een zwartwit-foto, beeldvullend, van Bert Maalderink. Ik las die kop niet helemaal goed. Er stond: Bert Maalderink, tussen haakjes 62... Ik dacht: hij zal toch niet dood zijn. Maar hij stopt, dat was in het nieuws", aldus de schrijver.

"Dat vond Bert, met wie er even appcontact was, zelf ook belachelijk. Maar er zat een heel mooi moment in met Louis van Gaal", vindt Van Egmond, die superlatieven te kort komt voor zijn collega. "Ik mis Bert nu al. Die kunnen we er zo goed bij hebben met die zuigende vraagjes. Maar helaas moeten we daar afscheid van nemen."

Ook bij de Dick Voormekaar Podcast sprak Van Egmond zich al uit over zijn gewaardeerde collega. "We gaan hem zó ontzettend missen. En zijn hele aanpak en kijk op het circus."

Mooie woorden van Ireen Wüst

Na talloze interviews met schaatsers, voetballers en bondscoaches hield Maalderink het zondag voor gezien. De Tsjech Metodej Jilek was de laatste die hij interviewde. Daarna overviel schaatsicoon Ireen Wüst hem met een bosje bloemen en mooie woorden. "Ik denk dat ik namens heel Nederland spreek als ik zeg dat we je gaan missen. Soms wat kritische, maar vaak ook mooie interviews. Namens heel Nederland bedankt."