Topschaatsster Jutta Leerdam wil zich volledig focussen op haar wedstrijd op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Ze koos er daarom eerder voor om tot die tijd geen pers te woord te staan. Maar zaterdag verscheen ze toch voor de camera van NOS. Daar wilde ze niet veel kwijt over haar voorbereiding en zeker niet over opmerkelijke beelden die werden gemaakt door de cameraploeg. "Daar wil ik eigenlijk niet verder op ingaan."

"Ik wil gewoon graag een beetje in mijn bubbel blijven", begon Leerdam na een vraag over haar keuze om niet de media te woord te staan. "Ik hoef dan ook niet heel veel te delen eigenlijk. Ik heb niet heel veel te vertellen. Ik ben hard aan het trainen hier en aan het toewerken naar de wedstrijd."

Het heeft volgens haar niets te maken met spanning. "Ik heb wel vaker dat ik voor een wedstrijd niet met de media wil praten. Ik heb niet heel veel te melden. Ik ben gefocust en elke dag bezig met beter worden op het ijs en naar die wedstrijd toe aan het werken. Dus ik heb niet heel veel te zeggen eigenlijk", lacht ze. "Nu ook niet."

Interesse

Maar veel schaatsfans zijn wel geïnteresseerd in haar voorbereiding. Dat begrijpt Leerdam. "Ja ik deel natuurlijk ook wel veel dingen. Ook online. Ik vertel wel hoe het met me gaat. Dus ik heb dan niet per se het gevoel dat ik dat dan ook nog op andere plekken heel erg moet doen."

Enkelbehandeling

Eén ding deelde ze niet, volgens interviewer Bert Maalderink: de manier waarop ze haar enkel behandeld voor trainingen. Daar werd namelijk met een hamer op geslagen. Volgens Leerdam is dat niets speciaals. "Dat doen we best wel veel. Daar wil ik eigenlijk niet verder op ingaan. Bij mij was dat een paar jaar geleden een probleem en nu hebben we een manier gevonden om dat goed te houden. Dus dat is wat ik doe. Elke dag ongeveer."

Als er vervolgens nog een keer naar de hamer gevraagd wordt, reageert de schaatsster geïrriteerd. "Daar ga ik niet verder op in. Omdat ik hier bijna een wedstrijd rijdt", zegt ze. "Het is iets wat voor mij werkt. Op die manier krijg ik het los en dan blijft het goed. Als het vast zit dan zit het best wel in de weg, zoals twee jaar geleden en dat willen we niet meer. Het zorgt er gewoon voor dat ik mijn kracht kwijt kan en dat ik harder ben gaan rijden."

"We hoeven het er niet over te hebben", benadrukt ze nogmaals. "Ik ben hier om een wedstrijd te rijden en dit is gewoon onderdeel van mijn proces."

Henry Schut vertelt vervolgens in de uitzending van NOS dat Leerdam niet wilde dat het verhaal over haar enkel uitgezonden zou worden en dat ze vervolgens daarom de overige pers niet te woord heeft gestaan in de ijshal in Milaan.

Ophef

Er ontstond afgelopen vrijdag in Milaan al ophef rond Leerdam toen werd aangekondigd dat zij in aanloop naar de 1000 meter de Nederlandse pers niet te woord zou staan. De Nederlandse Sport Pers (NSP) diende een klacht in bij voormalig topschaatser Carl Verheijen, tegenwoordig chef de mission van TeamNL. "Dit is ongepast, onacceptabel, TeamNL-onwaardig en van weinig respect getuigend richting de Nederlandse media en - vooral - het Nederlandse publiek", stelde de NSP in een verklaring.

Daarna trok Leerdam haar besluit weer in en zou ze toch de pers te woord staan na haar training. Na het interview met NOS verliet ze de schaatshal dus vroegtijdig. De aanvankelijke beslissing van Leerdam om niet met de pers te praten, kon overigens op veel steun rekenen vanuit de lezers van Sportnieuws.nl. Bijna driekwart van de stemmers op een poll over Leerdam nam het op voor de 27-jarige topschaatsster. Zij vinden dat de ex-wereldkampioene op de 1000 meter vooral zelf bepaalt of ze behoefte heeft om met de media te praten. Overigens zal Leerdam naar verwachting maandag na afloop van de 1000 meter de pers wel weer te woord staan.