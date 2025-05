Wereldsterren spotten op GP van Miami: Timothée Chalamet loopt rond in F1-shirtje

De Grand Prix van Miami is een moment van zien en gezien worden. Naast de duizenden fans die voor een spannende race komen, liepen de grid vol met wereldsterren. Van Timothée Chalamet tot Gordon Ramsay.

Een Formule 1-race in de Verenigde Staten zonder wereldsterren is eigenlijk onmogelijk. Miami is dé hotspot voor bekende muzikanten, acteurs en voetballers. Het afgelopen weekend liep de grid vol met bekendheden.

Max Verstappen begon op pole position bij de Grand Prix van Miami. De Nederlandse coureur wist dat hij een lastige race tegemoet zou hebben. De onvoorspelbare weersomstandigheden zijn goed voor Verstappen, maar voelen niet als typisch Miami weer.

Timothée Chalamet

Toen het zonnetje nog wel scheen werden er tientallen beroemdheden gespot. De bekendste bezoeker is misschien wel de Oscar genomineerde acteur Timothée Chalamet. Hij werd speciaal ontvangen door Racing Bulls - het team van Isack Hadjar en Liam Lawson - en liep zelfs rond in een iconisch witblauw shirtje van het team.

De Formule 1-grid kon op een enorme variatie aan beroemdheden rekenen. Zo werd tv-chef Gordon Ramsay hand in hand met zijn vrouw Tana gespot en ging DJ Khaled als een echte fan op de foto met Verstappen.

Voetballers Inter Miami

Ook acteur en tv-presentator Terry Crews lijkt een oogje op Red Bull Racing te hebben. De Amerikaan en tevens goede vriend van ex-voetballer Thierry Henry liet zijn grote glimlach zien naast teambaas Christian Horner.

Miami is ook de stad van voetbalclub Inter Miami, waar Lionel Messi nog altijd de ster is. De Argentijnse superster was niet aanwezig op de grid, maar zijn teamgenoot Sergio Busquets en trainer Javier Mascherano (beiden ex-Barcelona) gingen wel trots op de foto met een F1-wagen.

FIFA-baas Gianni Infantino staat erom bekend warm contact te hebben met de rijken van de samenleving en was dan ook aanwezig in Miami om op de foto te staan met een grote oorkonde. De Nieuw-Zeelandse Zuid-Koreaanse zangeres Rosé keek vanaf achter de schermen naar het Formule 1-spektakel. Zij werd wereldberoemd door de wereldhit 'Apt.', die ze samen met Bruno Mars maakte.