Jake Paul beleeft zonder Jutta Leerdam GP van Miami vanaf bijzondere plek

Jutta Leerdams verloofde Jake Paul was aanwezig bij de Grand Prix van Miami. Hij was uitgenodigd om de race vanaf een bijzondere plek te bekijken. Toch liet de Amerikaanse influencer en vechtersbaas zijn vriendin thuis. En misschien maar beter ook: Max Verstappen eindigde buiten het podium.

Paul verliet zijn eiland Puerto Rico en vertrok in een privévliegtuig richting Miami. De Amerikaanse stad liep afgelopen weekend vol met influencers, modellen en beroemdheden. De 28-jarige Paul was uitgenodigd om plaats te nemen in de Marina Grandstands, de nep haven met boten in een bocht van het circuit in Miami.

Jake Paul pakt na kritiek op afwezigheid bij Glory wel een privéjet voor de GP van Miami: 'Geen cent in geïnvesteerd' Jake Paul was afgelopen donderdag- op vrijdagnacht nog de grote afwezige van zijn eigen bedrijf in Miami tijdens Glory Underground. Zelfs een videocall met de vechters liet hij aan zich voorbijgaan. Maar twee dagen later heeft hij alsnog een privéjet gepakt naar Miami, om daar de Formule 1 bij te wonen.

Influencers

Op Instagram liet de voormalig Disneyster zien dat er zelfs een politie-escort voor hem was geregeld om op tijd in Miami te komen. Hij blijkt uitgenodigd te zijn door Celcius, een sportdrankje dat duizenden dollars pompt in marketing. Samen met een grote groep influencers ervaarde hij de race vanaf dichtbij.

Jake Paul. IG/celciusofficial

Jutta Leerdam

Het is niet alsof Leerdam geen fan is van Formule 1. Vorig jaar dook de topschaatsster op in de paddock bij de Grand Prix van Zandvoort. Mede-influencers Monica Geuze, Romee Strijd en Anna Nooshin zorgde voor een iconische foto die viraal ging.

Wereldsterren

Naast Paul waren er ook echte wereldsterren aanwezig. Zo liep Dune-acteur Timothée Chalamet rond op de grid in een shirtje van Racin Bulls - het team van Liam Lawson en Isack Hadjar. Daarnaast liepen tv-kok Gordan Ramsay en de Zuid-Koreaanse superster Rosé ook rond op het circuit.

Jake Paul gaat opvallende uitdaging aan en eet 'duurste hotdog ter wereld' Jake Paul was als gastheer aanwezig bij de opening van een nieuwe vestiging van 'Dog Haus', een restaurantketen die bekendstaat om zijn burgers, braadworsten en bieren, waarbij de Amerikaanse influencer betrokken is. Tijdens de opening ging hij een bizarre uitdaging aan.

Gevecht Jake Paul

Het duurt nog even, maar Paul heeft een nieuw gevecht op de planning staan. In 2024 won hij een weinig zinderend gevecht van ex-wereldkampioen Mike Tyson. In juni van dit jaar stapt Paul de ring in tegen de 39-jarige Mexicaan Julio Cesar Chavez Jr., die in 2011 en 2012 de wereldtitel in het middengewicht bij boksbond WBC bezat.

Paul verkiest dus opnieuw een vechter op leeftijd. Chavez is 11 jaar ouder dan de Amerikaanse vechter. Paul stapt op zaterdag 28 juni opnieuw de ring in.