De 44-jarige Luke Williams, tot februari 2025 trainer van Swansea City in de Championship, heeft inmiddels bijzonder, ander werk gevonden. Hij zit momenteel in zijn opzegtermijn en wordt nog steeds door de club betaald tot het einde van zijn contract.

Tussen januari 2024 en februari 2025 was de Engelsman Luke Williams, voormalig assistent-trainer van Russell Martin bij MK Dons en Swansea City, hoofdtrainer bij de Welshe club in de Championship, het tweede niveau van het Engelse voetbal. Williams werd midden februari ontslagen, nadat Swansea slechts één van de laatste tien wedstrijden had gewonnen.

Gardening leave

Hij werd vervolgens met zogeheten gardening leave gestuurd, in Engeland een term voor ontslagen personeel dat letterlijk tijd krijgt om in de tuin te werken. Daarmee wordt bedoeld dat de medewerker niet in de buurt mag komen van zijn voormalige werkplek en ook geen diensten mag uitvoeren. Diegene krijgt dan wel doorbetaald en mag op zoek naar ander werk.

Ontslagen coach werkt op vliegveld

Omdat hij tijdens deze periode geen andere baan in het voetbal mag aannemen, heeft Williams ervoor gekozen om aan de slag te gaan op Bristol Airport, een vliegveld in het zuidwesten van Engeland, vlakbij de grens met Wales. De voormalig Swansea-trainer werkt daar nu al twee weken. Hij assisteert passagiers met een beperking of verminderde mobiliteit in de terminal.

'Niet vanwege geldgebrek'

Bronnen dichtbij de trainer vertelden aan The Athletic dat Williams 'dit niet doet vanwege geldgebrek, maar omdat hij zijn tijd zinvol wilde besteden in plaats van thuis te zitten'. Het is niet de eerste keer dat Williams 'ander' werk dan voetbaltrainer uitvoert. In een interview eerder dit jaar vertelde de Engelsman over andere bijzondere baantjes die hij in de loop der jaren heeft gehad.

Buschauffeur en lader

Om geld te verdienen voor zijn trainerscursussen heeft hij onder andere vrachtwagens geladen voor een Britse winkelketen en als buschauffeur gewerkt, waarbij hij klanten en passagiers van en naar nachtclubs en vliegvelden vervoerde. Swansea City eindigde het Championship-seizoen op de elfde plaats. Onder leiding van de nieuwe trainer, de Ier Alan Sheehan, boekten de Welshmen aan het einde van het seizoen vijf overwinningen op rij.