Voetbaljournalist Valentijn Driessen is regelmatig te gast in Vandaag Inside en blijkt ook goed contact te hebben met andere tafelgasten van het programma. In de uitzending van dinsdag wordt een opvallende gewoonte van hem onthuld. "Altijd komt hetzelfde terug."

Driessen was maandag te gast in het programma en had toen een nieuwtje over advocaat Job Knoester. Hij beweerde dat Knoester gesprekken had gevoerd over een overstap naar RTL. Dinsdag was hij zelf te gast in VI en werd hij door presentator gevraagd naar het gerucht. "Ga je weg?"

"Wat was dat nou weer voor onzin gisteren", reageert Knoester. "Jullie zijn gewoon echt helemaal gek geworden." Toch wil Genee graag weten hoe Driessen dan bij die informatie komt. Knoester vertelt dat ze regelmatig met een groepje gaan uit eten.

Bijzondere gewoonte

"Dat is hartstikke gezellig", vertelt hij. "Het is ook wel grappig, want dan heb je een groepsappje en altijd komt hetzelfde terug. Dan gaat iemand zeggen: 'we gaan uit eten' en dan zegt Valentijn altijd: 'kan je er parkeren'. En dan gaan we altijd kijken: waar gaan we dan eten."

Maar de voetbaljournalist blijkt niet alleen kieskeurig als het gaat om de locatie van het restaurant. "Valentijn moet carpaccio, anders komt 'ie niet." "Eet Valentijn alleen carpaccio?", reageert Genee verbaasd. "Nou in Italië at hij alleen maar pizza margherita, heb ik gehoord", zegt Knoester. "Het is een bijzonder mens", vindt Derksen.

Deal met RTL

Vervolgens komt de advocaat nog eens terug op de mogelijke deal met RTL. "Dat is totale onzin natuurlijk", zegt hij. "Ik heb het prima naar mijn zin hier." Het programma raakte na het vorige seizoen al een aantal gasten kwijt aan het nieuwe format RTL Tonight. Zo stapten Albert Verlinde en Lale Gül over naar de zender. Het programma maakte onlangs bekend te stoppen vanwege tegenvallende kijkcijfers. De laatste uitzending is op 12 juni.

