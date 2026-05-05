Bevrijdingsdag had voor veel fans van Willem II en RKC volledig in het teken moeten staan van de kraker in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Maar die wedstrijd is volledig overschaduwd door het grote drama rond Willem II-speler Mounir el Allouchi, die zijn dochter verloor. Analist Hans Kraay Jr. leeft enorm met hem mee. Hij stelt dan ook dat voetbal op dit soort momenten 'onbelangrijk is'.

Willem II begint op Bevrijdingsdag aan de campagne om via de play-offs alsnog promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen, terwijl RKC Waalwijk vorige ronde al afrekende met Roda JC. Maar wat een heuse Brabantse derby moest worden, zal nu voor altijd verbonden zijn met het persoonlijk leed van Mounir el Allouchi, die zijn dochtertje verloor. Oud-voetballer Hans Kraay Jr. denkt dan ook dat de wedstrijd nooit meer los kan worden gezien van het grote verdriet bij de Tilburgers.

'Nooit meer uit je systeem'

Voor elke nieuwe speelronde in de play-offs laat KKD-specialist Kraay zijn licht schijnen over de wedstrijd. Maar daar is op dinsdag maar weinig sprake van. "Je kind verliezen is het meest rampzalige wat je als ouder mee kan maken, hoe jong of oud dan ook", aldus Kraay, die in zijn omgeving ook met hetzelfde leed te maken kreeg, bij ESPN. "Mijn vrouw en ik hebben vrienden in de voetballerij die hun zoon zijn kwijtgeraakt op jonge leeftijd. Dat is meer dan tien jaar geleden, maar als zij lachen, dan zie ik toch elke keer het verdriet in hun ogen."

Volgens de bekende verslaggever en presentator zullen dit soort verschrikkelijke gebeurtenissen voor altijd verbonden zijn met de derby tussen RKC en Willem II. "Het verlies van je kind gaat never nooit meer uit je systeem. Dat heb ik van ze geleerd. Zo kijk ik nu ook naar de wedstrijden tussen RKC en Willem II."

'Winnen voor Mounir'

Toch verwacht Kraay, hoe cru het misschien ook is, dat de spelers tijdens de wedstrijd vooral met hun sport bezig zijn. "Voetbal is zo verslavend dat je het de Willem II-spelers niet kan verwijten, dat ze vanaf het eerste fluitsignaal toch weer heel erg willen winnen", meent hij daarover.

Wel denkt de 66-jarige Kraay dat het aan de andere kant misschien ook iets extra's kan brengen voor de formatie van trainer John Stegeman. "Ze zullen ook willen winnen voor Mounir en zijn vrouw. Hoeveel die spelers ook van hem houden, zij kunnen het even negentig minuten parkeren. Maar RKC - Willem II zal voor mij de boeken in gaan als verdriet, en nogmaals verdriet. Dan is voetbal even onbelangrijk", besluit Kraay. De winnaar van het duel treft in de halve finale om promotie of Almere City of De Graafschap. In de finale wacht de nummer zestien uit de Eredivisie.