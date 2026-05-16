Sinds zijn voetbalcarrière is Wim Kieft een vast gezicht in de media. Zo is hij regelmatig te zien in talkshows, podcasts en reality programma's. Maar de voormalig voetballer heeft nu ook zijn eerste stappen heeft gezet in een nieuwe wereld, namelijk als acteur en kok. Op beelden die op sociale media opduiken is te zien dat Wim Kieft een rol speelt in een video van biefstukrestaurant Loetje.

In een story op Instagram van het videoproductiebedrijf NixMedia zijn enkele behind the scenes-foto's te zien van een video bij de vestiging van Loetje in Overveen waar Wim Kieft voor de camera staat. Het gaat om een video voor de reeks Land van Loetje, een videoserie van het biefstukrestaurant waarin de keten letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken geeft. Zo speelde presentator, acteur en stand-up comedian Edson da Graça onlangs een stagiaire in één van de video's

"Kieft is te zien in de vierde aflevering van Land van Loetje, een merkactivatie die we hebben opgezet”, vertelt Wouter Groothuis, oprichter en eigenaar van NixMedia. "Wim is fan van Loetje en komt daar twee à drie keer per maand eten met andere (oud-)voetballers of met zijn moeder. We hebben een leuke aflevering met hem gemaakt waarin hij de keuken in ging en de bediening hielp. In plaats van zelf bediend te worden, maakte hij een lekker biefstukje voor het personeel. De aflevering is in juni te zien", aldus Groothuis.

Biefstuk voor Kieft?

Of Kieft zelf ook van Loetje's biefstuk heeft gesmuld is maar sterk de vraag. Onlangs was de voetbalicoon te zien in het PowNed-programma Nog Eén Keer Fit, waarin hij samen met Wesley Sneijder en Royston Drenthe de uitdaging aan ging om weer fit te worden door een gezonde leefstijl te creëeren door uitsluitend goede voeding te nuttigen en veel te trainen.

Of een biefstuk met jus in dat schema past valt te betwijfelen. Al is biefstuk wel rijk aan eiwitten, vitamine B12, ijzer en zink en kan daarmee bijdragen aan spierherstel na intensief sporten.

Loopbaan Kieft

Door zijn beslissende doelpunt tegen Ierland op het gewonnen EK van 1988 is Kieft voor altijd een icoon van het Nederlandse voetbal. Zijn carrière eindigde echter al bijna dertig jaar geleden. In 1994 hing Kieft zijn voetbalschoenen aan de wilgen, maar in de vergetelheid belandde hij allerminst.

Door zijn vele media-optredens, onder meer bij Vandaag Inside en met zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp, is de oud-topvoetballer nog altijd veel te zien in de media.

