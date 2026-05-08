Nu het voetbalseizoen langzaamaan op haar einde loopt, is de spanning in de verschillende competities om te snijden. Maar dag in dag uit naar een schermpje kijken, kan ook zijn tol gaan eisen. Dat maakte Wim Kieft mee, die onlangs een opvallende bekentenis deed over zijn kijkgedrag. Volgens de oud-topvoetballer ligt er een duidelijke valkuil op de loer.

De strijd om het kampioenschap in de Eredivisie is natuurlijk al lang en breed uitgemaakt, maar daarachter wordt het elke week spannender. Ook diverse buitenlandse topcompetities naderen de apotheose, waardoor veel voetbalfans dagenlang aan de buis zitten gekluisterd. Maar voor Wim Kieft wordt al dat voetbal kijken soms een beetje te veel.

'Grootste valkuil'

Kieft komt met een openhartige ontboezeming over de gevolgen die eindeloos lang voetbal kijken met zich mee kan brengen. Op de vraag of hij net als collega René van der Gijp het liefst in zijn eentje naar voetbal kijkt, reageert hij openhartig.

"Ik zat gister naar ESPN te kijken", begint hij zijn bekentenis in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "En de grootste valkuil als je zo veel voetbal gaat kijken, en je hebt een hele lekkere stoel of een bank zoals René, en die wedstrijd is net zo slecht als Fortuna - Feyenoord, dat je af en toe even weg zakt."

"Dat is ook heel begrijpelijk", valt zaakwaarnemer Rob Jansen hem bij. Aangezien het voetbal de afgelopen weken zo veel spektakel heeft opgeleverd, is het lastig om ook aandachtig te blijven kijken als de wedstrijd wat tegenvalt. "Dan val je na een minuut of acht zeg maar weg, en wordt je pas in de tweede helft weer wakker", aldus een openhartige Kieft. "Soms heb ik moeite om mijn oogjes open te houden."

Vroeg uit de veren

Toch heeft een slaperige Kieft niet alleen maar te maken met het regelmatige zeer matige spel in de Nederlandse Eredivisie. Hij moet immers vaak al vroeg uit de veren om op stap te gaan met zijn vrouw. "Ik ga met mijn vrouw tennissen in de ochtend, en ik moet wandelen en ik moet zwemmen." Zijn metgezellen liggen in een deuk.

"Dus als ik om kwart over twaalf die deur dicht kan trekken, dan denk ik: zo, nu ben ik moe zeg." De acties op de vroege zondagmorgen hebben volgens Kieft ook een positieve kant. "Het levert wel op! Verbinding met mijn vrouw, het allerbelangrijkste wat er is." Opnieuw is er veel gelach. De voormalig spits van Oranje vertelt, tussen zijn gemopper door, altijd vol liefde over zijn vrouw.

Curaçao

De 63-jarige Kieft hoeft binnenkort in ieder geval niet meer vanaf de bank te kijken naar de vaak wat tegenvallende wedstrijden in de Eredivisie. Van 18 tot en met 29 mei trekken de heren van de podcast naar Curaçao. Dan kan het voetbalicoon in ieder geval op zijn lauweren rusten, terwijl hij geniet van het strand en het Caribische zonnetje.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover