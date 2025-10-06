Donyell Malen meldt zich maandag als één van de weinige aanvallers in vorm bij het Nederlands elftal in Zeist. De aanvaller van Aston Villa bekroonde het vertrouwen van zijn trainer met twee goals in de gewonnen wedstrijd tegen Burnley. Na een zeldzame basisplaats in de Premier League kan hij bondscoach Ronald Koeman van extra opties voorzien in de WK-kwalificatie. Zakelijk is Malen ook bezig in Nederland, want hij zet zijn investeringspand in Amsterdam te koop.

Malen heeft volgens Bekende Buren meerdere woningen in Nederland en gooit er nu eentje van in de verkoop. Een riante loft in Amsterdam van hem staat voor 1,8 miljoen euro op de markt. Met die vraagprijs calculeert hij een ton verlies in, want hij vestigde bij de aankoop ervan een hypotheek erop van 1,9 miljoen euro. Daarmee heeft hij mogelijk ook flink laten verbouwen, want de kale aankoopprijs was 1,65 miljoen euro.

208 vierkante meter

Wat krijgt een potentiële koper voor dat geld terug? De loft, gesitueerd in een oude frisdrankfabriek, beslaat een oppervlakte van liefst 208 vierkante meter. Aangezien Amsterdam al bijna onbetaalbaar is geworden voor woningzoekenden, is zo'n riante woonruimte een droom. De plafonds binnen zijn vijf meter hoog en zorgen dus voor een ruimtelijke uitstraling. De keuken is enorm, met een gigantisch kookeiland waar makkelijk meer dan tien personen tegelijk aan plaats kunnen nemen.

Geen buitenruimte

De twee slaapkamers en de badkamer zijn tot in de puntjes afgewerkt, waardoor een koper er meteen in kan. Het enige 'nadeel' is dat het appartement op de tweede verdieping geen buitenruimte heeft. Een balkon ontbreekt, maar volgens de makelaar is er wel al een trap aanwezig naar het dak. Daar zou een exclusief dakterras aangelegd kunnen worden, waardoor er alsnog een riante buitenruimte gecreeërd kan worden. De woning is zeer energiezuinig met energielabel A.

Donyell Malen

Malen brak bij PSV door in het betaald voetbal en verdiende in Eindhoven een transfer naar Borussia Dortmund. De inmiddels 26-jarige aanvaller speelde vier seizoenen bij de Duitse topclub, voordat hij in januari 2025 naar Aston Villa in de Premier League vertrok. Daar krijgt hij nog niet wekelijks het vertrouwen om te starten, maar bewees hij afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen Burnley zijn waarde door alletwee de goals voor zijn rekening te nemen in de 2-1 zege. Hij wordt regelmatig opgeroepen voor Oranje, waar hij vaak ook niet in de basis speelt.