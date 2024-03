Oud-topvoetballer Robinho kan straf niet meer ontlopen: negen jaar de cel in voor groepsverkrachting

Oud-voetballer Robinho moet negen jaar de cel in voor een groepsverkrachting in Italië. De Braziliaan werd eerder al in dat land tot dezelfde straf veroordeeld, maar kon zijn straf lange tijd ontlopen doordat Brazilië geen burgers uitlevert. Nu heeft een rechtbank bepaald dat hij alsnog zijn straf moet uitzitten, maar dan in Brazilië.

In 2017 werd Robson de Souza, zoals zijn echte naam is, in Italië veroordeeld tot negen jaar cel voor groepsverkrachting van een 23-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan. Dat gebeurde in 2013, toen Robinho speelde voor AC Milan. Naast de voetballer waren er nog vijf personen betrokken.

Robinho ging tot twee keer toe in beroep tegen de straf, maar dat werd beide keren afgewezen. Italië vaardigde in 2022 een internationaal arrestatiebevel uit tegen de Braziliaan en vroeg aan zijn thuisland om hem uit te leveren. Daar werkt het Zuid-Amerikaanse land niet aan mee, maar door een wetswijziging kon Italië wel vragen of ze hem zijn straf in Brazilië konden laten uitzitten.

Het hooggerechtshof boog zich over de kwestie en uiteindelijk moesten elf rechters samen tot een beslissing komen. Negen van hen stemden voor en twee waren tegen. Dat betekent dat Robinho zijn straf niet meer lijkt te kunnen ontlopen.

Racisme

Robinho lijkt het zelf niet eens met het feit dat hij zijn straf alsnog uit moet gaan zitten. Eerder deze week liet hij aan tv-zender Record al weten dat hij wordt gediscrimineerd: "Dezelfde mensen die niets doen aan het racisme dat ik veroordeel, zijn de mensen die mij hebben veroordeeld." Op sociale media plaatste hij maandag een bericht waarin hij beweerde dat de Italiaanse justitie 'ernstige fouten' zou hebben begaan tijdens het proces.

Voetbalcarrière

Robinho vertrok in 2005 vanuit Brazilië naar Europa. Hij maakte overstap naar Real Madrid en iedereen ging er toen vanuit dat hij de volgende grote Braziliaanse ster zou gaan worden na Romario, Ronaldo en Ronaldinho. Zijn carrière liep echter iets anders. Na drie jaar ging hij naar Manchester City, dat toen nog niet zo sterk was als tegenwoordig. Bij AC Milan was hij beter op zijn plaats, maar kon hij zich dus buiten het veld niet gedragen.

Hij vertrok in 2014 uit Milaan en zwerfde daarna overal en nergens rond. Hij speelde in Brazilië, China en Turkije. In oktober 2020 stopte hij met voetballen. Robinho zijn laatste club was het Braziliaanse Santos.

Braziliaans elftal

Robinho had wel een mooie interlandcarrière. Hij speelde liefst honderd interlands en maakte daarin 28 doelpunten. Één van die goals was in de kwartfinale van het WK 2010 tegen Nederland. Het mocht niet baten, want Oranje won met 2-1 en haalde uiteindelijk de finale.