Wim Kieft is een ras-Amsterdammer. Toch ziet de oud-voetballer het al helemaal zitten om Nederland te verlaten. De Europees kampioen van 1988 geniet op zo'n 7850 kilometer van ons kikkerlandje van al parelwitte stranden en een kristalheldere, azuurblauwe zee. "We zijn een klein beetje verliefd aan het worden."

Kieft geniet al ruim anderhalve week van wat Curaçao te bieden heeft. Samen met zijn vrienden van KieftJansenEgmondGijp reisde hij Vandaag Inside achterna om het eiland afleveringen te maken. Dagelijks is de stem van de Europees kampioen van 1988 te horen. Maar buiten de podcast heeft Kieft weinig verplichtingen, waardoor hij Curaçao kan ontdekken. En wat hij vooralsnog heeft gezien, bevalt hem wel.

Wim Kieft dol op Curaçao

"Ik wil hier wel wonen", is de reactie van Kieft nadat schrijver Michel van Egmond zegt dat het al bijna als thuis voelt. "Ik wil wel in die kamer wonen", vertelt hij over het luxueuze verblijf waar ze verblijven. Eerder deze week maakten de voormalig topvoetballer en de schrijver van zijn biografie een rondrit over het eiland. "Het was hartstikke leuk", aldus Kieft. "En hartstikke lekker", zegt hij over het tentje waar ze aten.

"We zijn best wel een beetje verliefd aan het worden op het eiland", stelt Van Egmond. Dat beaamt Kieft. "Het zijn hele lieve mensen allemaal", vult hij zijn kompaan aan. Van Kieft was op voorhand juist bekend dat hij sceptisch was over het snoepreisje naar Curaçao. "Toen ik hier heen ging dacht ik wel: het is wel lang", bekent hij.

Kleine plaagstootjes over en weer

"Ik vind het verbazingwekkend hoe lang ik het volhoud", gaat Kieft verder. "Ach, een zelfcomplimentje", noemt Van Egmond het. "Even een schouderklopje voor jezelf. Hij zit in het mooiste resort van Curaçao, hij hoeft niets te betalen. De hele dag krijgt de reuzenbaby eten en drinken, maar hij vindt het allemaal heel knap dat hij het volhoudt. Nou applaus voor Wim Kieft", reageert de schrijver cynisch.

Dat gaat er bij Kieft niet in, die flink van zich afbijt. "Jij wil altijd mij op een bepaalde manier neerzetten, maar zo ben ik helemaal niet. Hij gaat er van maken dat ik heel de dag chagrijnig ben en ontevreden over het hotel. Maar dat is gewoon niet waar. Hou eens op met die toneelstukjes", reageert Kieft, waarna Van Egmond in de lach schiet. "Je valt me niet tegen, maar af en toe heb je een kleine moodswing."

Er zijn nog een paar afleveringen te horen, voordat het gezelschap weer naar Nederland afreist. Ook Vandaag Inside maakt plaats, René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee worden vervangen door Hélène Hendriks en De Oranjezomer.

