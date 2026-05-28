Annemiek van Vleuten won alles wat er te winnen valt in het wielrennen, maar haar roem had ook een donkere keerzijde. Het grote Nederlandse wielericoon onthult dat ze tijdens haar carrière te maken had met narigheid. "Ze stuurden ongevraagd dingen."

Van Vleuten genoot over het algemeen van haar bekendheid. Toen ze de Tour won, besefte ze hoeveel mensen haar volgden en dat voelde goed. "Ik heb er nooit echt last van gehad. Het is altijd op een positieve manier geweest, ook omdat ik het mooi vond dat we eindelijk op tv waren en mensen konden entertainen met sport", vertelt ze in het radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1. Negatieve kanten van roem ervaarde ze naar eigen zeggen zelden.

Meerdere stalkers

Toch was er een uitzondering. Gevraagd naar de schaduwkanten van haar bekendheid, aarzelt Van Vleuten even. "Ja, bijvoorbeeld stalkers. Meerdere zelfs." Ze omschrijft het droogjes maar duidelijk: "Niet prettig." Want wat de stalkers deden, was allesbehalve onschuldig. Ze doken telkens weer op bij wedstrijden, ook nadat Van Vleuten meerdere keren had gevraagd daarmee te stoppen.

Daarnaast stuurden ze haar post waar ze totaal niet op zat te wachten. "Ongevraagd dingen opsturen. Soms via mijn moeder omdat mijn adres niet bekend was. Of telkens weer opduiken bij wedstrijden, terwijl ik meerdere keren had gevraagd om daarmee te stoppen. Ook post sturen waar ik helemaal niet op zat te wachten. Dat soort dingen."

Het meest verontrustende detail: de stalking hield aan tot het allerlaatste moment van haar carrière. Gevraagd hoe lang het speelde, antwoordt Van Vleuten duidelijk: "Eigenlijk tot het einde van mijn carrière." Pas toen ze in 2023 afscheid nam van de topsport, hielden ook de stalkers op. "Gelukkig wel, ja", reageert ze opgelucht wanneer haar wordt gevraagd of dat nu voorbij is.

'De maniak'

Naast de stalkers had ze tijdens haar carrière vaker te maken met ongewenste aandacht. Zo werd ze door de media jarenlang weggezet als 'de maniak', alsof ze niets anders in haar hoofd had dan fietse.n. Terwijl juist het tegenovergestelde waar was. "Mijn vrienden, familie en ikzelf herkenden mij daar helemaal niet in. Ja, ik werkte extreem hard voor mijn sport, maar er was altijd balans." Uiteindelijk koos ze er bewust voor om niet in de verdediging te schieten, maar gewoon haar eigen verhaal te vertellen.

Ondanks de tegenslagen kende ze een carrière vol hoogtepunten. Van Vleuten won wereldtitels, klassiekers en grote rondes en kroonde zich in Tokio in 2021 tot olympisch kampioen. Ze hoort daarmee tot de grootste wielrensters aller tijden.

