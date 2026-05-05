Pierre van Hooijdonk krijgt het de laatste weken zwaar te verduren vanwege de opmerkelijke rol die hij gespeeld zou hebben in de transfer van zoon Sydney. Zijn voormalig zaakwaarnemer Rob Jansen is openhartig over zijn ervaring met de voormalig topspits: "Pierre had overal ruzie. Hij kan niet tegen kritiek."

Van Hooijdonk was de afgelopen weken veel in het nieuws door het onderzoek dat er naar hem ingesteld zou zijn bij NAC Breda. De adviseur van de raad van commissarissen van de Brabantse club zou een opvallend aandeel hebben gehad bij de transfervrije overstap van zijn zoon naar het Portugese Estrela. Van Hooijdonk maakte vervolgens openlijk ruzie met een journalist van Voetbal International, het medium dat het nieuws over het onderzoek naar buiten bracht.

De situatie wordt ook besproken bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. Wim Kieft kent Van Hooijdonk goed en Jansen was zelfs betrokken bij alle transfers van de aanvaller. Hij noemt de oud-voetballer 'markant' en deelt zijn ervaringen met de voetballer. "Jij hebt veel geleerd toch van Pierre, in de onderhandelingen", stelt Kieft. Jansen reageert lachend: "Vindt Pierre."

"Hij had nooit genade in een onderhandeling", aldus Jansen. "Moest altijd het onderste uit de kan. Hij is snel boos ook. Als je kritiek op hem hebt, is hij snel boos. Maar dat is dan jammer voor hem. Dat zei ik dat het ook weleens genoeg was. Hij was in staat de laatste euro eruit te persen. Op zich zijn goed recht."

'Hij kan niet zo goed tegen kritiek'

Wat dat betreft heeft Jansen wel wat geleerd van het werken met Van Hooijdonk. "Iets wat je irriteert, daar kan je ook van leren. Dus hij was een hele interessante speler om te begeleiden. Hij heeft ook overal ruzies gehad. Hij staakte in Engeland. Ik heb nooit echt ruzie met hem gehad, maar hij kan moeilijk tegen kritiek. Ik zei weleens dat hij te ver ging in onderhandelingen en dan werd hij boos."

"Je moet het ook wel kunnen hebben als iemand een andere mening heeft dan jij", aldus Jansen. "Daar moet je tegen kunnen. Dat aspect heeft hij moeite mee. Ik heb ook echt plezier met hem gehad en het was een fantastische voetballer." Jansen hielp Van Hooijdonk onder andere bij zijn transfers naar Fenerbahçe, Benfica en Nottingham Forest.

Kieft kent Van Hooijdonk ook goed, onder meer door hun gezamenlijke werk bij Studio Voetbal. Daar heeft de oud-voetballer geen problemen met de adviseur van NAC. "Een aardige jongen", vertelt Kieft over de voormalig Oranje-international.