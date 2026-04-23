Wim Kieft is al heel wat jaartjes voetballer af. Tegenwoordig probeert de 63-jarige Europees kampioen van 1988 op andere manieren fit te blijven. Met zijn vrouw Suzanne Martens bijvoorbeeld. Kieft en zij gaan een nieuw avontuur aan in een andere sport.

Voetballen zit er voor Kieft niet meer in. De voormalig spits heeft een halve kunstknie, waar hij vorig jaar nog een infectie aan opliep. Dat gebeurde tijdens de opnames van het programma Nog Eén Keer Fit, waarbij Kieft probeerde terug te komen op conditie. Het ging hem behoorlijk goed af, op die nare knieblessure na.

Wim Kieft gaat gemengd dubbel spelen met vrouw

Stilzitten komt niet in het woordenboek van Kieft voor, dus probeert hij andere manieren om actief bezig te zijn. "Ik heb getennist met mijn vrouw, dat was hartstikke leuk. We gaan dubbelen samen", zegt Kieft in de vragenrubriek van KieftJansenEgmondGijp. "Doet dat nou niet", voorziet schrijver Michel van Egmond hem gekscherend van advies.

Het gaat volgens Kieft om gemixt dubbelspel. "Mag ik onze cameramensen uitnodigen om daar eens een kijkje te gaan nemen", werpt Van Egmond het balletje op. "Misschien kunnen we daar het interview doen Rob", richt Kieft zich tot zaakwaarnemer Rob Jansen. "Mooie omgeving daar." Niks daarvan, vindt Jansen. Hij zal de oud-voetballer interviewen in zijn huis. Dit voor zijn nieuwste podcast 1 op 1 met Rob Jansen, waarin hij bekende gezichten in het Nederlandse voetbal spreekt.

Tweede huwelijk voor Wim Kieft

Wim Kieft heeft inmiddels een stabiel liefdesleven. Maar dat is wel eens anders geweest. Als voetballer trouwde hij met Sylvia en kreeg hij drie kinderen: dochters Mattia en Mauri en zoon Robbin. Door zijn cocaïneverslaving liep dat huwelijk op de klippen. Later leerde Kieft zijn huidige vrouw Suzanne Martens kennen.

Zij kregen samen een dochter (Feline), maar ook deze relatie liep in eerste instantie niet goed af. De verslaving had daar een groot aandeel in, evenals de grote schulden waarmee Kieft kampte. Nadat de oud-topvoetballer afkickte en zijn leven weer op de rails kreeg, gaf Suzanne hem een tweede kans. Rond 2018 kwam het tot een verzoening en sindsdien zijn ze dolgelukkig samen.