Aryna Sabalenka mag zich - op basis van de ranglijst - de beste speelster ter wereld noemen. Maar de Belarussische timmert ook hard aan de weg op een ander vlak. Sabalenka heeft Instagram en TikTok steeds meer onder de knie. Op sociale media ging de toptennisster flink viraal.

Met 4,7 miljoen volgers op Instagram en 1,5 op TikTok heeft Sabalenka een aardig bereikt opgebouwd op de sociale mediums. Onlangs schitterde ze in een outfit van designermerk Gucci. En daarmee pakte ze alle aandacht. Op TikTok plaatste Sabalenka een video waarin ze een laag uitgesneden zwart shirt en een leren jasje droeg. Over haar hoofd deed ze vervolgens nog een bontjas.

Sabalenka krijgt veel lof voor video

Ze danste sensueel op het virale geluid waarin te horen was 'mijn outfit is zo fantastisch'. Sabalenka schreef dan ook bij de post: "Geen leugens te bekennen." In de reacties regende het lovende woorden richting Sabalenka. Een enkeling beweerde vaker naar tennis te gaan kijken door haar. "Wauw! Perfect!", reageerde iemand.

Sabalenka kreeg 8000 likes voor de video die zo'n 75.000 keer werd bekeken. Op Instagram ging ze daar dik overheen. De reeks foto's van Sabalenka gehuld in Gucci was goed voor liefst 235 duizend likes.

Sabalenka maakt zich klaar voor Sunshine Swing

Sabalenka is in voorbereiding op twee prestigieuze WTA Masters-toernooien. Allereerst staat het BNP Paribas Open op de rol, oftewel: Indian Wells. De winnares gaat daar met liefst 1,1 miljoen dollar aan prijzengeld vandoor. Dat is omgerekend zo'n 950.000 euro. Sabalenka won dat toernooi nog nooit, vorig jaar en in 2023 was ze verliezend finalist.

Daarna is het de beurt aan de Miami Open presented by Itaú. Ook daar ligt 950.000 in het verschiet voor de tennisster die er met de eindzege vandoor gaat. Sabalenka, die op de Australian Open begin dit jaar de finale verloor van Elena Rybakina, won dat toernooi één keer eerder. In 2025 was ze de Amerikaanse Jessica Pegula met 7-5 6-2 de baas.