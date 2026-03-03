Voor Formule 1-coureur Kimi Antonelli waren de afgelopen weken ongetwijfeld moeilijk nadat zijn vriendin een punt zette achter hun relatie. De 19-jarige rijder van Mercedes besloot vlak voor het nieuwe seizoen de zinnen te verzetten door een bijzonder evenement te bezoeken en kwam daar met toptennisster Aryna Sabalenka een andere bekende sporter tegen.

Antonelli moet komend weekend in Melbourne zijn voor de eerste race van het seizoen, maar afgelopen weekend bracht hij nog tijd door in Milaan. De Italiaan bracht tijdens de Fashion Week in die stad een bezoek aan een modeshow van het merk Gucci. Antonelli mocht daar op de eerste rij plaatsnemen, maar was zeker niet de enige aanwezige beroemdheid.

Op de stoeltjes naast de Mercedes-coureur namen namelijk Donatella Versace, de zus van de bekende ontwerper Gianni, Romeo Beckham, zanger Shawn Mendes en Sabalenka plaats. Zij waren aandachtig toeschouwer terwijl de modellen over de catwalk liepen.

Spraakmakende breuk

Antonelli gaat het nieuwe Formule 1-seizoen, dat komend weekend begint met de Grand Prix van Australië, in met een nieuwe status op liefdesvlak. Hij had sinds 2023 een relatie met influencer Eliska Babickova, maar daar kwam onlangs een einde aan.

De Tsjechische maakte vorige week bekend dat zij een punt achter hun liefdesavontuur had gezet. In haar bericht op sociale media rekende ze toen ook direct af met alle geruchten dat één van de twee een scheve schaats zou hebben gereden. Dat was volgens haar niet aan de orde.

Sabalenka wel gelukkig in de liefde

Sabalenka is in tegenstelling tot Antonelli wel nog altijd gelukkig in de liefde. De Belarussische nummer 1 van de wereld is sinds 2024 samen met Georgios Frangulis. De Braziliaanse zakenman met Griekse roots is ongeveer tien jaar ouder dan Sabalenka.

Net als Antonelli moest ook Sabalenka snel het vliegtuig pakken naar de andere kant van de wereld. Zij speelt komende week namelijk het belangrijke WTA 1000-toernooi in Indian Wells. Voor Sabalenka wordt het haar eerste toernooi sinds ze eind januari in de finale van de Australian Open verloor van Elena Rybakina.