Pijnlijke beelden van zware val waarbij ex-topschaatsster (33) breuk opliep: 'Mijn billen zijn groot genoeg'

Alexandra Ianculescu gaat een zware tijd tegemoet. De voormalig topschaatsster (33) moet minstens een maand revalideren na een zware valpartij op de fiets. Tijdens een criterium in de Duitse stad Köln ging het mis voor de Roemeens-Canadese topsporter, die het nu probeert te maken als wielrenster. Ze deelt de beelden van de zware valpartij.

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, beweest Ianculescu met de beelden van de valpartij. Een concurrent die naast haar reed, raakte met haar voorwiel licht het achterwiel van iemand voor haar en ging pardoes onderuit. In haar val nam ze de zeer geliefde Ianculescu mee. "Mijn billen zijn groot genoeg om de val te verlichten, maar toch liep ik een gebroken stuitje op. Maar ik hoop serieus dat het met de andere gevallen meiden goed gaat", geeft ze als commentaar bij de beelden.

Liggen of staan, niet zitten

Door de heftige diagnose van een gebroken staartbeen, gaat Ianculescu een zware tijd tegemoet. Ze onthulde in het ziekenhuis al dat ze de eerste twee weken na het ongeluk niet mag en kan zitten, zodat de breuk kan herstellen. Staan en liggen zijn dus de enige houdingen die ze mag aannemen. Dat maakt haar nieuw gevonden hobby, namelijk gamen op de Nintendo Switch, een stukje uitdagender. Ook dat zal ze niet zittend kunnen doen.

Parfum voor mannen

Eerder liet ze op haar Instagram-story al zien dat vrienden en kennissen haar massaal te hulp schoten in deze periode vol ongemak. Zo kon ze liggend, achterin een grote auto, vervoerd worden naar haar bestemming. Ze is na het bezoekje aan een Duits ziekenhuis inmiddels weer thuis, waar ze een van haar guilty pleasures liet zien: het verzamelen van parfums voor mannen. Nu heeft ze een 'nieuwe toevoeging', namelijk Acqua di Parma van Quercia. "Deze is sexy", schrijft ze erbij.

i De nieuwe toevoeging van de verzameling van mannenparfums van Alexandra Ianculescu. ©Instagram

OnlyFans

Ianculescu haalde in 2018 de Olympische Winterspelen als topschaatsster. Ze eindigde toen in de achterhoede op de 500 meter. Sindsdien timmerde ze via haar sociale media aan de weg. Inmiddels is ze zelfs een actieve content creator op OnlyFans en heeft ze meer dan 300.000 volgers op Instagram.