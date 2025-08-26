Het leek een onschuldig gesprek over een niet al te interessant onderwerp, maar volleybalicoon Laura Dijkema wist er met een knipoog al snel een draai aan te geven. En daarna werd de hilariteit alleen maar groter.

“Hoe is het met de vloer”, snijdt Dijkema een eerder al besproken onderwerp aan in de podcast die het Nederlandse volleybalicoon al jaren maakt met haar ex-ploeggenoten Robin de Kruijf, Maret Grothues en Myrthe Schoot. Het gaat om de nieuwe vloer van de in Australië wonende De Kruijf.

'Spanning en zweten'

“Is hij een beetje hard geworden?”, wil Dijkema weten. De Kruijf speelt daar probleemloos op in: “Nou jongens, hij is hard geworden! Het heeft even geduurd, maar hij is hard. Het was een week van spanning en zweten. Elke keer toch even een vingertje om te kijken of hij al hard werd. En hij werd niet hard, ik begon echt te zweten.”

“Ja, dat ben je niet gewend!”, onderbreekt Dijkema met een knipoog, tot hilariteit van de anderen. “Ja precies, ik denk: wat is dit? Dit is nieuw!” Dijkema: “En jij je vinger er maar in steken, maar hij werd maar niet hard.”

'Bloed of vlees?'

Als iedereen weer even uitgelachen is, gaat De Kruijf verder: “Maar in ieder geval, hij is nu hard. Het is een slow grower.” “Het is een diesel”, aldus Dijkema. “Bloed of vlees, toch”, zinspeelt Grothues ook nog maar eens op een totaal ander onderwerp. “Vlees”, weet Dijkema. “Een vleesvloer.” Opnieuw proesten de anderen het uit. “Jongens, negeer dit gesprek gewoon.”

Hele opluchting

“Het is een vleesvloer”, aldus De Kruijf”, waarna de anderen het helemaal niet meer hebben. “Maar hij is hard en dat is een hele opluchting.” Ze legt vervolgens uit dat de lange droogtijd waarschijnlijk het gevolg is geweest van de lage temperatuur, dan wordt de boel minder snel hard.

“Lau, wat zit jij nou weer te lachen”, onderbreekt ze haar verhaal. “Sorry, ik heb een lachkriebel". reageert Dijkema. "Ik word erg nerveus van dit gesprek.”