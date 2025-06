Het gebeurt niet vaak dat Wesley Hoedt en Emma Heesters samen zijn. De verdediger voetbalt zelf in Saoedi-Arabië en zijn bekende vriendin is één van de bekendste Nederlandse artiesten en heeft dus veel boekingen. Maar na een turbulente periode zijn ze eindelijk weer herenigd.

Heesters en Hoedt (31) hebben noodgedwongen een langeafstandsrelatie en koesteren dus de momenten die ze bij elkaar zijn. Nu het voetbalseizoen erop zit is er tijd voor vakantie en dus quality-time samen. Het stel is neergestreken in de peperdure Franse badplaats Saint-Tropez en geniet daar volop van het prachtige weer en de luxe. Het salaris wat Hoedt bij Al-Shabab verdient (ruim 2,5 miljoen euro per jaar) is ruim voldoende om voor hen beiden te betalen.

Kanker

Want de inkomsten van Heesters lagen het afgelopen jaar logischerwijs stil. Zij werd getroffen door kanker en ging een loodzware periode van vechten en herstellen door. Ze kon daardoor niet optreden. Ze keerde eerder dit jaar, na heel goed nieuws uit het ziekenhuis, weer terug op het podium. Inmiddels pakt ze haar zangcarrière en optredens weer langzaamaan op, maar niet voordat er eerst van de gezamenlijke vakantie is genoten.

Pannenkoekenhartje

Want na alle maanden vol ellende en verdriet kunnen Heesters en Hoedt ook weer eens genieten van mooie dingen. In de tijd van haar ziekte deed hij alles wat hij kon op die afstand en vloog hij wanneer het schema dat toeliet naar Heesters om haar te steunen. Dat hun relatie goed en bestand tegen onheil is, bewees hij daarmee al. Niet voor niks straalt hij als een zonnetje bij het verorberen van een pannenkoekenhartje met poedersuiker op vakantie.

Carrière Wesley Hoedt

Hoedt is een voormalig international (6 interlands) van Oranje die furore maakte bij AZ in de Eredivisie. In Alkmaar verdiende hij al na 26 indrukwekkende duels een toptransfer naar Lazio Roma in de Serie A. Na 48 wedstrijden voor de Italiaanse subtopper raakte zijn carrière een beetje in verval. Hij speelde in vier jaar voor Southampton maar 41 duels en werd verhuurd aan Celta de Vigo, Royal Antwerp en weer aan Lazio. Daarna zocht hij zijn heil in België (Anderlecht) en Engeland (Watford), waar hij tot meer duels kwam.