Emma Heesters is dan wel genezen van baarmoederhalskanker, haar leven kent nog altijd veel verdriet. De bekende zangeres én voetbalvrouw kan nooit meer zelf kinderen baren en dat nieuws sloeg bij haar in als een bom. De vriendin van de Nederlandse voetballer Wesley Hoedt deelde het leed openhartig bij talkshow Eva, van Eva Jinek.

Het was voor Heesters 'een beetje emotioneel' om bij de bekende talkshow aan te schuiven. Haar dokter was mee die haar afgelopen jaar door een diep dal hielp. "Het is de eerste keer dat ik haar zie zonder doktersjas. Heel fijn dat ze erbij is." Heesters kwam praten over het boek dat ze uitbracht over haar ziekte. Daarin kwam afgelopen week het onderwerp van het niet kunnen baren van kinderen extra onder de aandacht. Media pakten het massaal op. "Toen ik het haar hoorde zeggen, verloor ik de wereld onder mijn voeten."

Rouwproces

Hoewel het nieuws voor haar al een tijd bekend is, maakt het dat niet makkelijk. "Ik heb er al heel veel verdriet om gehad. Ik vond het heel moeilijk dat ik het afgelopen week overal zag terugkomen in de media. Dan staat er weer zo'n kop dat ik nooit zwanger kan worden... Het is een rouwproces waar ik doorheen ga en technisch gezien zijn we al een jaar verder. Het scherpe randje is er af. Ik dacht ook dat ik er beter mee om kon gaan inmiddels, maar afgelopen weekend is alles weer boven gekomen."

'Ik dacht dan meteen aan mezelf'

Ze zegt dat ze het in het begin niet eens kon handelen als ze vrouwen op straat zag met een kinderwagen. "Ik dacht dan meteen aan mezelf en aan het verlies wat daar bij hoort. Maar het gaat steeds beter. Ik kan me voorstellen dat ik er altijd verdrietig over blijf. Nu ook als ik er weer over praat, maar dat zal ook met de tijd beter gaan. Ik weet het gewoon niet. Ik heb het ook maar op mijn bord gekregen zonder dat ik weet hoe ik ermee om moet gaan."

'Zal het verdriet nooit wegnemen'

De baarmoederhalskanker die ze ruim een jaar geleden kreeg, zorgde voor levensvragen. Ze is er nu blij mee dat ze daar al een antwoord op heeft. Ze liet namelijk haar eitjes invriezen en kan zodoende nog wel een baby met haar dna máken, alleen niet meer dragen. "Gelukkig maar. Ik heb er heel lang over nagedacht, maar ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Dan heb ik tenminste nog een optie. Het zal het verdriet nooit wegnemen dat ik niet zelf zwanger kan worden. Ik zat daar namelijk al over te fantaseren, maar dat kan niet meer. Dit kan nog wel."