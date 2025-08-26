De wereldberoemde popster Taylor Swift is ten huwelijk gevraagd door NFL-speler Travis Kelce. Dat maakte het koppel dinsdag bekend op Instagram, waar Swift liefst 280 miljoen volgers heeft.

'Je docent Engels en je gymdocent gaan trouwen', schrijft het koppel grappend bij de post, dat binnen een kwartier al 1,5 miljoen likes had. Het stel is sinds 2023 aan het daten en groeide in die periode uit tot het powerkoppel van de Verenigde Staten. De tight end Kelce won driemaal de Super Bowl met Kansas City Chiefs.

De volgers op Instagram zijn logischerwijs razend enthousiast. De Swifties konden niet bij hun favoriete artiest reageren, maar wel bij de repost van de NFL. De American footballorganisatie deelde trots de beelden van de 35-jarige Kelce, speler van de Kansas City Chiefs. Volgers zien het al voor zich dat de bruiloft tijdens de Halftime Show van de komende Super Bowl zal zijn.

Liedjes over ex-partners

Toch zijn niet alle reacties positief. 'Niemand geeft een f*ck', is een comment die veel likes heeft gekregen. En iemand anders reageert: 'Het album dat Swift gaat uitbrengen als ze scheiden wordt geweldig.' Swift staat erom bekend veel liedjes te schrijven over haar ex-partners.

Swift heeft een enorme waslijst aan ex-vriendjes. Daar zitten bekende namen als Joe Jonas, Harry Styles, Calvin Harris, Jake Gyllenhaal en Matty Healy tussen. Laatstgenoemde was de partner van Swift tot juni 2023, waarna zij een maand later ging daten met Kelce.

Bekende nummers

De meest geluisterde nummers van Swift zijn Cruel Summer, Blank Space, I Don't Wanna Live Forever en Anti-Hero. Zij brengt later dit jaar nog het album The Life of a Showgirl uit. Het album wordt in oktober van 2025 uitgebracht. Elizabeth Taylor, Wi$h Li$t en Honey zijn drie van de nummers die op het album staan. De titeltrack is in samenwerking met Sabrina Carpenter.