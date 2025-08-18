Taylor Swift heeft een forse hint gedeeld over een mogelijk optreden tijdens de halftime show van de Super Bowl. De Amerikaanse zangeres staat bekend om zeer cryptische hints over belangrijke aankondigingen en daarom weten fans zeker dat zij de eer zal krijgen voor het optreden.

De Super Bowl is elk jaar het belangrijkste evenement in het American Football en een van de meest bekeken sportwedstrijden in de Verenigde Staten. Tijdens die wedstrijd spelen de twee belangrijkste teams in de NFL een wedstrijd tegen elkaar, maar veel fans kijken ook voor de wereldberoemde halftimeshow.

Tijdens de halftimeshow krijgen de grootste artiesten van de wereld de kans om op te treden voor de miljoenen fans en kijkers van het evenement. Zo trad vorig jaar Kendrick Lamar op met ex-toptennisser Serena Williams als een van de dansers. In 2024 trad Usher op en in 2023 was de eer aan Rihanna. Elk jaar wordt voor de wedstrijd bekend gemaakt wie het optreden tijdens de halftimeshow zal verzorgen.

Taylor Swift

Nu lijkt echter al voor de volgende Super Bowl de artiest die de halftimeshow gaat verzorgen bekend. In een podcast deed de vriendin van NFL-speler Travis Kelce, een paar opvallende uitspraken. Zangeres Taylor Swift staat bekend om het geven van cryptische hints en dat deed ze ook over de Super Bowl.

In de podcast vertelde Swift dat ze zestig procent van haar tijd bezig is met het praten over Sourdough (zuurdesem). Het nummer zestig noemde ze ook 47 keer in de podcast. Swift lijkt daarmee een dikke hint te geven naar de Super Bowl. Dit jaar is het de zestigste editie van het evenement en het 47e concert van Swift haar laatste Tour vond plaats in het Levi's Stadium in Santa Clara, de exacte locatie waar dit jaar ook de Super Bowl plaats zal vinden.

Ook het Sourdough-gedeelte lijkt een hint naar de Super Bowl. De mascotte van de San Francisco 49'ers, een van de deelnemende teams aan de Super Bowl, is Sourdough Sam. Op de achtergrond stond ook de beker die gewonnen kan worden bij de Super Bowl. De beker lag echter horizontaal, wat mogelijk ook weer hint op de helft.