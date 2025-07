Jutta Leerdam schitterde zaterdag aan de zijde van haar verloofde Jake Paul in Londen bij een grote bokswedstrijd. De topschaatsster maakte daar natuurlijk een TikTok van en daarin kon ook haar boksende vriend niet ontbreken. Paul speelt graag mee voor de 1,8 miljoen volgers van Leerdam.

Leerdam en Paul waren aanwezig bij het gevecht tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois in het Wembley-stadion. Usyk won overtuigend en kroonde zich zo tot de onbetwiste wereldkampioen. De Nederlandse topschaatsster zag het allemaal vanaf de eerste rij gebeuren.

De 26-jarige Westlandse - die overigens ook voor Usyk juichte - schitterde in een doorschijnende jurk. Daar waren de Britten van onder de indruk. Zo schreef The Sun: 'Jake Paul zat vlak naast de ring tijdens het gevecht tussen Usyk en Dubois, maar het was zijn verloofde Jutta Leerdam die de show stal. Paul liep hand in hand het stadion binnen met de topschaatsster, die een doorschijnende jurk droeg.'

'Waar heb je het over?'

Een dag later deelt Leerdam nog beelden van haar in de jurk op TikTok. 'Ik heb zoveel honger dat ik een heel gevecht op zou kunnen', schrijft zij bij de video. Dan komt haar verloofde in beeld: 'Waar heb je het over?' De schaatsster haakt daarmee in op een trend op het sociale medium. De volgers van Leerdam smullen van de beelden in de reacties. 'Die jurk is PRACHTIG', schrijft iemand. En een ander: 'Je bent zó prachtig.'

Gevecht tussen Paul en Usyk

Leerdam zag zaterdagavond hoe Paul direct zijn kans greep om Usyk uit te dagen voor een gevecht, maar dan in een MMA-kooi. De Oekraïner stond er wel voor open: "Ik ben klaar om met Jake Paul te vechten volgens de MMA-regels, maar ik moet rusten."

Maar boksfanaten zijn minder enthousiast over een gevecht tussen Usyk en de Amerikaan, zo bleek uit de reacties op sociale media. "Hem in dezelfde ring als Usyk laten staan is een belediging", reageerde iemand. Een ander voegde eraan toe: "Usyk vermoordt de YouTuber!"