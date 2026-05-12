Hélène Hendriks staat er goed op in de mediawereld. De 45-jarige presentatrice van SBS6 kon overstappen naar de grote concurrent, al was de Brabantse niet zo happig op de aanbieding. "Ik speel daar geen spelletjes in."

"Ik hoorde in de wandelgangen dat jij bent benaderd door RTL", valt podcastvriendin Noa Vahle met de deur in huis in de nieuwste aflevering van HNM. Dat ligt volgens Hendriks wat genuanceerder. "Ik heb inderdaad een gesprek gehad, maar dat was geheel vrijblijvend", aldus de populaire presentatrice.

Merel Ek en Vahle gooien gekscherend om de beurt balletjes op. Of Hendriks The Voice of Holland wilde presenteren, of dat ze de opvolgster zou zijn van Renze Klaver bij RTL Tonight. De Brabantse lacht vrolijk mee en zegt: "Daar is het allemaal niet over gegaan. Het was vrijblijvend en heb meteen aangegeven - want ik speel daar geen spelletjes in - dat ik graag bij SBS wilde blijven."

"Dus het was een klein kopje koffie waar misschien een kleine ondertoon in zat", vat Vahle het samen. "Niet een kleine ondertoon, gewoon een duidelijke. Maar dat is toch helemaal niet raar, dat je met elkaar een kopje koffie gaat drinken. Dan moet je wel gewoon eerlijk zijn naar elkaar", vindt Hendriks.

Langer verblijf bij SBS

Ze staat namelijk op het punt om een nieuw contract te tekenen bij Talpa, waar SBS onder valt. "Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin", zei ze onlangs in gesprek met Wilfred Genee tijdens Vandaag Inside. "Ik ben er ook altijd heel open en eerlijk over. Daar moeten we ook allemaal niet zo moeilijk over doen. Ik ga ook niemand tegen elkaar uitspelen. Ik vind het leuk hier."

Hendriks presenteert De Oranjezomer (en varianten daarop), waar ze binnenkort mee naar Curaçao vertrekt. Daarnaast is ze sinds kort presentatrice van de Staatsloterij Show. Maar daar blijft het niet bij voor de oud-hockeyster; ze is ook te zien bij Ziggo Sport, waar ze voetbalwedstrijden presenteert, en te horen in HNM de Podcast.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover