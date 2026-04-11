Presentatrice Noa Vahle heeft een forse verandering in haar patroon aangebracht richting het WK voetbal. De voetbaljournalist wil afvallen en zit tegenwoordig dus op een strikt dieet.

In de podcast HNM met haar vriendinnen Hélène Hendriks en Merel EK legt Vahle uit waarom ze op dieet is en af en toe wat hongerig kan overkomen. "Ik ben momenteel een beetje hangry, want ik wil graag fit naar het WK. Ik ben dus een beetje aan het opletten op mijn eten. Ik ontbijt niet meer met donuts. Ik eet minder koolhydraten, want daar zitten ook veel suikers in."

'Je voelt je oprecht fitter'

Vahle heeft een effectieve manier gevonden om af te vallen, maar echt plezier beleeft ze nog niet aan het proces. "Ik ben aan het mealpreppen. Verschrikkelijk. Dan maak je je eten in bakjes in de koelkast en dat neem je dan mee. Dan neem je dus een quinoa-bakje mee naar een stadion. Zo weinig mogelijk brood ook bijvoorbeeld. Ik vind het leven zonder borrelplank, koekjes en chocolade echt minder leuk."

"Het gaat me niet eens om de kilo's, maar je voelt je oprecht fitter", vertelt Vahle over de positieve kanten van haar afvalproces. "Ik ben nu een kilo ofzo afgevallen, maar het gaat me niet eens echt om het gewicht." Vahle zal als verslaggever en presentatrice te zien zijn bij SBS tijdens het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico in Canada. Ze maakt vooral haar opwachting in het bekende programma Vandaag Inside.

WK voetbal

Tijdens het aankomende WK voetbal neemt Nederland het in de poule op tegen Japan, Tunesië en Zweden. Japan is op 14 juni de eerste tegenstander. De ploeg van Ronald Koeman trapt dan om 22:00 uur Nederlandse tijd af voor de eerste groepswedstrijd in het Amerikaanse Dallas. Voor het toernooi oefent Oranje nog tegen Algerije. Die wedstrijd vindt op 3 juni plaats in de Kuip.