Johan Derksen denkt niet dat Oranje kans maakt om het WK te winnen. De analist gelooft de recente voorspelling van een beroemd econoom dat Nederland het WK gaat winnen niet. Ook laat Derksen zich uit over de boze AZ-coach Leeroy Echteld na het te laat komen van zijn twee spelers.

Een bekende Duitse econoom voorspelt al jaren het WK voetbal. De afgelopen drie edities van het toernooi zat de voorspeller goed. Econoom Joachim Klement doet aan de hand van de bijvoorbeeld de waarde van een selectie, het bruto binnenlands product en de factor geluk meerdere simulaties voor het WK. Uit die simulaties is Nederland het vaakst als winnaar gekomen. Volgens Klement wordt Oranje daarom de winnaar van het aankomende WK.

Derksen durft daar nog niet zo in mee te gaan. De analist was al meermaals kritisch op het Oranje van Ronald Koeman en blijft dat, ondanks de voorspelling. Als het oordeel van de econoom wordt besproken in Vandaag Inside, is Derksen stellig. "Daar geloof ik niks van. We hebben gewoon een heel matige selectie", oordeelt de oud-voetballer van onder andere Cambuur en MVV. Nederland start op 14 juni het WK met een wedstrijd tegen Japan in Dallas.

Laatkomers bij AZ

Ook liet Derksen zich fel uit over de laatkomers bij de Conference League-wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en AZ. Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal waren op twee verschillende dagen te laat voor de teammeeting en moesten daarom als straf op de bank beginnen van coach Echteld. De trainer vertelde na de 3-0 nederlaag op de persconferentie dat hij 'witheet' was op de spelers en dat de situatie rond de laatkomers invloed had gehad op de nederlaag.

Derksen spreekt van een onterechte 'kadaverdiscipline' bij veel Eredivisie-ploegen. "Door een file of iets dat onderweg voorkomt, dan kun je wel eens te laat komen. Dat is in ieder vak. Dat wordt geaccepteerd, als het niet structureel wordt. Maar die voetbaltrainers, hoe onprofessioneel kun je zijn. Je benadeelt jezelf, het team, maar ook je spelers. Het is voor de bühne, van kijk mij eens een harde coach zijn. Echt gelul, heel onverstandig", is Derksen keihard voor Echteld en andere trainers.