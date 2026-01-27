Presentatrice Noa Vahle komt op de mooiste plekken voor haar werk als voetbalverslaggever, maar dat wil niet zeggen dat het haar overal even makkelijk gemaakt wordt om te werken. Vooral in Engelse stadions, waar de grootste clubs ter wereld spelen, gaat het niet altijd van het leien dakje.

Voetballers en interviews geven is een combinatie die steeds vaker misgaat. Door continue mediatraining en bewustzijn dat uitspraken verkeerd uit kunnen pakken, zeggen voetballers steeds minder vaak wat ze écht denken en geven ze alleen antwoord in clichés. In Engeland gaat die mediatraining volgens Vahle helemaal ver. Daar kan ze niet eens spontane vragen stellen. In de nieuwe aflevering van haar podcast met Hélène Hendriks en Merel Ek doet ze een boekje open over de werkwijze bij bijvoorbeeld Newcastle United en Tottenham Hotspur.

'Toen dacht ik echt: ammehoela'

De persvoorlichter van de Spurs moet het ontgelden van Vahle. "Engelse perschefs zijn er voor de club en om de spelers en staf om te beschermen. Maar daar nemen ze het mee naar een volgend level", zegt Vahle. Het gebeurt best wel vaak dat ik op voorhand moet zeggen wat ik wil vragen." Haar collega-presentatrices vinden het belachelijk. "Toen had ik laatst dit gevraagd en dat gevraagd en dat ik het over een bepaalde speler wilde hebben. Maar toen moest ik zelfs aangeven hóé ik de vraag ging stellen. Toen dacht ik echt: ammehoela."

'Waar gaat dat over?!'

Hendriks, die net als Vahle bij Ziggo Sport werkt rondom de Champions League, Europa League en Conference League, herkent het probleem en geeft wat tips. "Ik geef ze meestal wel even iets en dan verzin ik er later nog vier of vijf vragen bij." Bij Tottenham ging het voor Vahle nog veel erger 'mis'. Tijdens een kwartfinale van AZ wilde ze iets vragen aan Lucas Bergvall, die toen een eigen goal had gemaakt in de heenwedstrijd tegen de Nederlandse club. "Die perschef kwam naar me toe of ik dat alsjeblieft niet wilde vragen omdat het nog een jonge speler was. Waar gaat dat over?! Daar ga jij toch helemaal niet over?!", schreeuwt Vahle vol verbazing uit.

'Brian Penis'

Toch kan het ook leuk zijn in Engelse stadions, zoals bij Newcastle United. Daar is het lokale accent soms zo moeilijk te verstaan, dat een spraakverwarring op de loer ligt. Zoals toen Vahle met een lokale radiojournalist Nederlandse spelers bij de Engelse club aan het bespreken waren. "We hadden het natuurlijk over Luuk en Siem de Jong, over Tim Krul en Daryl Janmaat. Toen had hij het ineens over Brian Penis. Bleek hij Brian Pinas te bedoelen. Ik snapte het al niet", lacht Vahle.