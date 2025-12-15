Bij een terroristische aanslag in Australië zijn minstens 15 mensen om het leven gekomen op het wereldberoemde strand Bondi Beach. Onder de slachtoffers bevindt zich Dan Elkajam, een voetballer van de Australische club Rockdale Ilinden, die uitkomt in de Premier League van New South Wales.

De Australische autoriteiten hebben bevestigd dat de bizarre aanval, die plaatsvond tijdens een Joods festival op het strand, is uitgevoerd door een vader en zoon. Elkajam, 27 jaar oud, was het afgelopen jaar lid van de club. Hij verhuisde enkele jaren geleden naar Australië, waar hij werkte als IT-analist voor NBC Universal. Naast voetbal stond hij bekend om zijn liefde voor de stranden van Sydney en reizen. Zijn club, Rockdale Ilinden, nam afscheid van hem met een emotionele boodschap, ondertekend door voorzitter Dennis Leter.

'We zijn er kapot van'

"Het is een understatement om te zeggen dat we geschokt zijn. We zijn kapot van het nieuws dat onze speler Dan Elkajam tragisch en zinloos is vermoord tijdens het bloedbad op Bondi Beach. Dan, een 27-jarige Fransman van Joodse afkomst, woonde met zijn vriendin in de oostelijke buitenwijken en hield van de Australische levensstijl. Zijn passie voor voetbal bracht hem naar Rockdale Ilinden, waar hij zich bij ons team voegde als een uitzonderlijk getalenteerde middenvelder."

'We bidden voor hem'

Het statement spreekt van 'een nuchtere man'. "Voetbal was zijn passie, samen met tijd doorbrengen op het strand en met vrienden. Dan had een baan en wilde een leven opbouwen in Australië. Zijn lachende gezicht en respectvolle aard zullen enorm gemist worden door zijn teamgenoten en iedereen die hem kende. We bidden voor hem en zijn familie."

'Extreme schok'

In de officiële berichtgeving van de club wordt gesproken van 'een extreme schok en verdriet'.