Puck Moonen had bepaald geen saai weekend. De Nederlandse wielrenster en influencer deelde op Instagram een reeks foto's van een luxe wielertrip op Ibiza, waar ze onder meer poseerde met Peter Sagan, drievoudig wereldkampioen en misschien wel de meest markante coureur van zijn generatie.

"Dit is gewoon het gemiddelde weekend als je rondhangt met Le Blanq Tour op Ibiza", schreef Moonen onder haar post, gevolgd door de tekst 'Beefa with the lads'. In goed Brits klinkt dat als 'Ibiza met de jongens', een knipoog naar het gezelschap waarin ze verkeerde.

Puck Moonen op pad met wereldkampioen

Op de foto's is te zien hoe Moonen geniet van de zon samen met Sagan en Dani Rowe, olympisch kampioene baanwielrennen van Londen 2012. Het weekend draait om gezamenlijke ritten op de fiets, maar er is ook volop ruimte voor ontspanning. Zo is Moonen te zien terwijl ze een duik neemt in het zwembad en later in een stijlvolle jurk aanschuift voor het diner.

De trip maakte deel uit van de Le Blanq Tour, een exclusieve wielerervaring waar fietsen, goed eten en gezelligheid samenkomen. Deelnemers rijden met (oud-)profrenners, genieten van diners van topkoks en sluiten de dag af met feest en muziek. Precies het soort weekend dat Moonen op het lijf lijkt geschreven.

'Wat een weekend!'

De beelden bleven niet onopgemerkt. Onder de post reageerde onder meer wielerjournaliste en Eurosport-presentatrice Orla Chennaoui. "Zo prachtig om jullie beiden te zien. Wat een weekend! Veilig thuis en tot de volgende keer xx", schreef ze enthousiast in de reacties.

Peter Sagan: showman op en naast de fiets

Voor Sagan, die dit jaar zijn carrière als wegrenner beëindigde, past zo’n weekend als gegoten. De Slowaak staat bekend als een van de kleurrijkste figuren van het peloton én een van de meest succesvolle. Hij won in zijn loopbaan onder meer drie wereldtitels op rij (2015, 2016 en 2017), zeven keer de groene trui in de Tour de France en tientallen klassiekers, waaronder Gent–Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.

Ook buiten de koers bleef Sagan altijd een showman: wheelies over de streep, gekke interviews en onverwachte acties maakten hem jarenlang een publiekslieveling. Op de foto's met Moonen oogt hij ontspannen, met zijn kenmerkende gekke bekken. Precies zoals fans hem nog maar al te goed herinneren.

Blessureleed houdt Moonen niet tegen

Voor Moonen kwam het weekend op een goed moment. De 29-jarige wielerinfluencer kampt al langere tijd met een vervelende beenblessure, waarvoor ze eerder dit jaar nog een MRI-scan aankondigde. Toch laat ze zich niet uit het veld slaan en blijft ze fietsen en reizen combineren met haar werk als contentmaker.