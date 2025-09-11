Populaire wielerinfluencer Puck Moonen kampt al lange tijd met een gezondheidskwaal. Ze heeft dan ook besloten dit toch maar eens te laten checken in het ziekenhuis. Maar voor het zover is, geniet ze van een bijzonder verschijnsel in de natuur.

Moonen geeft een update over haar situatie op Instagram. Ze heeft al lange tijd last van haar been, zo schrijft ze aan haar 875.000 volgers. Het weerhoudt haar er nog niet van om op de fiets te stappen, maar de 29-jarige wil duidelijkheid over de blessure.

"Volgende week heb ik een MRI-scan. Hopelijk krijg ik dan antwoorden over het probleem met mijn been", aldus Moonen. Ze deelt ook een reeks foto's waarbij ze nog geniet van verschillende fietstochten op prachtige plekken.

Genieten

Daarbij maakte ze ook een opmerkelijk natuurverschijsel mee dat in het Engels Petrichor wordt genoemd. "Een aangename geur die gepaard gaat met de eerste regen na een periode van warm, droog weer", is de definitie. "Ik wist niet dat die geur een naam had", zegt Puck, maar haar volgers vertelden haar dat. "Ik geniet er wel van. Van de lagere temperaturen alleen iets minder..."

Voordat ze haar afspraak in het ziekenhuis heeft, bezoekt ze eerst nog het regenachtige Engeland. Daar zal ze helaas ook geen hogere temperaturen vinden. Haar volgers wensen Moonen veel plezier op de korte trip en succes met haar MRI-scan.

Moonen werd bekend dankzij haar succes op de fiets. In 2017 werd ze ook nog verkozen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland' door mannenblad FHM. Ondanks dat het aantal volgers van de influencer blijft groeien, bleven de resultaten op de fiets uit. Ze doet niet meer mee op professioneel niveau, maar heeft dankzij haar grote aantal volgers wel van haar hobby haar werk gemaakt.

Formule 1

Naast haar liefde voor de fiets is ze ook groot fan van autosport. Ze bezocht eind augustus de Formule 1 in Zandvoort en genoot enorm op het circuit. Haar verloofde Callan O'Keeffe is ook voormalig autosportcoureur. De 28-jarige Zuid-Afrikaan vroeg vriendin op oudejaarsavond ten huwelijk. Eerder had Moonen een relatie met BMX'er Twan van Gendt.