Wat een mooi fietstochtje moest worden voor influencer Puck Moonen, eindigde in een nachtmerrie. De voormalig mooiste sportvrouw van Nederland belde zelfs de politie omdat ze aangevallen werd tijdens een training.

Moonen deelde haar heftige verhaal via Instagram. Op haar verhaal deelt ze een reeks foto's ervan. Ze zocht naar mensen die haar vanuit een auto hadden aangevallen. "Ze probeerden mij zonder reden aan te vallen", vertelde ze erbij. Ook nam de influencer contact op met de politie, die uiteindelijk de daders wist op te sporen. "Tieners die gewoon 'fietsers haten'", zette ze erbij.

"Ze zullen geen gevolgen ondervinden voor het langsrijden met een open zijdeur, en het proberen me te raken met een stuk hout", schreef Moonen, die de jongeren "heel graag" wil vinden. "Hoe dan ook, het leven gaat door. Klootzakken zullen klootzakken zijn. Het enige wat je kunt doen, is gewoon het beste maken van de tijd die je hebt. Rit was kort, onderbroken, stressvol. Maar toch een ritje en het voelde zo goed ondanks mijn zeren benen", aldus Moonen, die nog een hartverwarmende boodschap deelde: "Vreugde is overal te vinden."

Van talent naar gravelrijder

Moonen gold in haar jongere jaren als wielertalent, maar tot de echte top schopte ze het niet. Dankzij haar looks vergaarde ze enorm veel volgers op sociale media. Intussen heeft Moonen haar zinnen gezet op gravelrijden, een sport die steeds populairder wordt. Daarbuiten maakt ze vanwege haar bereik ook de nodige mooie uitstapjes naar bijvoorbeeld de befaamde 24 uur van Le Mans en de TT van Assen.

Moonen is daarnaast ook heel openhartig over mentale gezondheid. Zo werd ze in het verleden gepest en gestalkt, en heeft ze autisme. Door er over te praten, overwon ze haar angsten. "Ik doe wat ik leuk vind en het maakt me niet meer uit wat mensen denken', schreef ze in een openhartige post op Instagram.

Verloofd

Inmiddels is Moonen ook verloofd met Nieuw-Zeelander Callan O'Keefe. Ze leerden elkaar kennen via een exclusieve datingapp en hebben één ding zeker gemeen: de liefde voor snelheid. Voor O'Keefe is dat met vier wielen, Moonen rijdt het liefst op twee wielen. Haar verloofde reed vroeger in de opleidingsploeg van Red Bull. Begin dit jaar maakten ze hun verloving bekend.