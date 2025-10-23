Na Dylan Groenewegen maakt ook toprenner Wout Poels de overstap naar de Unibet Rose Rockets (voormalig Unibet Tietema Rockets). De ploeg begon ooit als een YouTube-project, maar heeft nu serieuze plannen om in 2026 aan de start van de Tour de France te verschijnen.

Poels maakte afgelopen winter de overstap van Bahrain Victorious naar XDS Astana, waar hij een eenjarig contract tekende. Hoewel hij begin mei nog de Ronde van Turkije wist te winnen, bleven verdere successen uit. De ervaren Limburger reed zowel de Giro d’Italia als de Vuelta a España, maar zonder spraakmakende resultaten. Zijn doel om de trilogie compleet te maken met een ritzege in de Giro, na eerdere overwinningen in de Tour en Vuelta, bleef daarmee uit.

'Nog één volledig seizoen alles geven'

In de aankondiging van Poels deelt de 38-jarige renner dat dit zijn laatste overstap wordt. "Ik wil nog een keer alles geven voor nog één volledig seizoen. Ik ben hier niet om af te bouwen. Ik vind koersen nog steeds geweldig en ik houd van het afzien in de bergen. Ik heb nog altijd datzelfde vuurtje in me, zodra de weg omhoog loopt."

Voor Poels zijn de ambities van de Unibet Rose Rockets de reden om voor de ploeg te tekenen. "De energie van deze ploeg is precies waar ik naar zocht. Ik heb het project vanaf het begin gevolgd en ben echt onder de indruk. Ze hebben iets nieuws gebracht in de wielersport, iets fris. Ik ben zelf ook fan van de combinatie van ambitie en creativiteit. Het is voor mij de perfecte omgeving om mijn ervaring te delen, jongere renners te helpen en mooie resultaten najagen. Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen en te presteren in grote rondes."

Unibet Rockets groeit razendsnel richting topniveau

Onder leiding van Bas Tietema is Unibet Rose Rockets in korte tijd uitgegroeid van YouTube-project tot een serieuze wielerploeg op het hoogste niveau. Met de komst van topsprinter Dylan Groenewegen, Matyáš Kopecký, Niklas Larsen en Elmar Reinders heeft de ploeg de laatste maanden stevig geïnvesteerd in kwaliteit. Poels is met zijn ervaring en klimvermogen een ideale aanvulling voor de ploeg, die ambieert om doormiddel van een wildcard aan de start van de Tour de France van 2026 te staan.

Tour-droom komt steeds dichterbij

Met een plek in de top-30 van de UCI Team Ranking lijkt een wildcard voor de Tour de France van 2026 realistisch. Door de degradatie van Cofidis, het verdwijnen van Arkéa-B&B Hotels en de fusie van Lotto en Intermarché-Wanty is de kans op een wildcard ineens springlevend.

We willen er klaar voor zijn mocht die kans komen", vertelde Tietema eerder aan WielerFlits. "We hebben een selectie waarmee we competitief kunnen zijn, of dat nu in de Tour is of in andere grote koersen."

Poels als ontbrekende schakel richting de Tour

Voor Unibet Rose Rockets is de komst van Poels de kers op de taart. De Limburger won in zijn carrière etappes in de Tour en de Vuelta, won in 2016 Luik-Bastenaken-Luik en reed jarenlang bij topploegen als Sky en Bahrain Victorious. Zijn ervaring in de bergen en zijn leiderschap kunnen cruciaal zijn voor een ploeg die droomt van haar eerste deelname aan de Tour de France.

In Parijs wordt donderdag het parcours van de Tour de France 2026 gepresenteerd. De ploeg van Tietema is uitgenodigd voor het evenement: een mogelijke hint voor een wildcard. Donderdag wordt er nog niet bekend gemaakt welke wielerploegen van een wildcard mogen genieten.