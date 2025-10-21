Toprenners Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Isaac del Toro stonden afgelopen zondag als enige vier aan de start van de meest bizarre wielerkoers van het jaar. In Andorra werd een wedstrijd gereden die kan worden vergeleken met het lucratieve tennistoernooi de Six Kings Slam.

Als toetje van het wielerseizoen werd er in de dwergstaat tussen Spanje en Frankrijk de Andorra Cycling Masters georganiseerd. Deze koers werd gereden in één dag en bestond uit twee onderdelen: een klimtijdrit van 8 kilometer en een criterium van 32 kilometer. De koers was een demonstratiewedstrijd en geen onderdeel van de UCI-kalender.

Riante startpremie

Het deelnemersveld bestond enkel uit wereldtoppers die door de organisatie werden uitgenodigd. Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Torro werden door de organisatie verleid met een startpremie van naar verluidt 150.000 euro. De Andorra Cycling Masters kan hiermee worden vergeleken met de Six Kings Slam. Een lucratief tennistoernooi in Saudi-Arabië waar de zes uitgenodigde deelnemers rijkelijk werden beloond met startpremie van 1,5 miljoen euro.

Pogacar ziet landgenoot winnen

De klimtijdrit werd op naam geschreven door Roglic. Hij was twintig seconde sneller dan zijn landgenoot Pogacar. Opmerkelijk was dat Vingegaard bijna vier minuten langzamer was dan de Sloveense winnaar. Het korte criterium werd na een bloedstollende sprint door de straten van Andorra gewonnen door de Mexicaan Del Torro. Het was uiteindelijk Roglic die er met de eindoverwinning vandoor ging.

De oud-kopman van Jumbo-Visma (nu Team Visma-Lease a Bike) keek achteraf terug op een geslaagde dag. Tegen de Franse krant L'Equipe vertelde hij dat het zwaar was, maar wel leuk met het geringe gezelschap. "Natuurlijk hoop ik dat ik volgend jaar hier weer terugkom. Dat hoop ik echt", zo benadrukt Roglic.

Primož Roglič became the overall winner of Andorra Cycling Masters. 🤩



Results of mountain ITT:



Roglic 25:39

Pogacar 25:59

Del Toro 28:05

Vingegaard 29:24



Results of the criterium:



1. Isaac del Toro

2. Primoz Roglič

3. Tadej Pogačar

4. Jonas Vingegaard



Congrats Primož 🏆 pic.twitter.com/gpEmnSdFgT — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) October 19, 2025

Documentaire

Tijdens de koers werd het kwartet gevolgd door meerdere cameraploegen. Van de race wordt namelijk een documentaire van rond de vijftig minuten gemaakt. Deze wordt volgend jaar op streamingsplatform Netflix vertoond.

Einde wielerseizoen

Na de Andorra Cycling Masters kunnen de toprenners eindelijk genieten van een welverdiende vakantie. Het nieuwe seizoen gaat in januari weer van start. Van 20 tot en met 25 januari staat de Tour Down Under in Australië op de planning.