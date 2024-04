QPR-mascotte Jude the Cat is een smeerpoes en wordt ontslagen: 'Flirtte met vrouwen'

Jude the Cat is een smeerpoes. De mascotte van voetbalclub Queens Park Rangers (QPR), de nummer zestien van het Championship, is ontslagen vanwege flirten met vrouwelijke fans. Zulke dingen staan niet in zijn taakomschrijving.

De krant The Sun weet waarom Jude naar het asiel is gebracht. Een bron rondom QPR zegt: "Bij de club houdt iedereen van Jude. Hij had heerlijke dansmoves. Helaas was hij ook heel soepel en glad in zijn praatjes. Diverse mensen hebben geklaagd, dat Jude meer flirtte met vrouwen dan dat hij het team aanmoedigde. Hij danste met vrouwen en probeerde hun telefoonnummers los te peuteren. Hij heeft een waarschuwing gekregen, maar hij heeft zijn leven niet gebeterd. De club had daarom geen andere keus dan om hem te ontslaan."

Zwarte kat

De zwarte kat zal overigens niet verdwijnen bij de Londense club. De persoon die in het pak kruipt, wordt simpelweg vervangen door een andere furry. Jude the Cat is geïnspireerd op een kat die van het stadion Loftus Road ooit zijn huis had gemaakt. Die kat werd gezien als een geluksbrenger door fans van de club. In 2007 wilde toenmalige eigenaar Flavio Briatore de kat echter een stadionverbod geven. Zwarte katten, zo dacht hij, leveren immers pech op.

Nieuwe Jude

Bij de wedstrijd thuis tegen Sheffield is er zaterdag weer een Jude-mascotte present. "Back in W12!", zo meldt het twitteraccount van Jude the Cat. W12 is het postcodegebied te Londen van de club.

BACK IN W12!!! 🙌🙌



Let’s go! 💙🤍 pic.twitter.com/hfWumQL3QO — Jude The Cat (@QPRJudeTheCat) April 6, 2024

Heero van Heerenveen

In Nederland was er in 2022 een conflict tussen een mascotte en een voetbalclub. Heero van Heerenveen was door de clubleiding op een zijspoor gezet, vanwege een ruzie met de directie. Dat accepteerde hij niet. Het leidde zelfs tot een rechtszaak.