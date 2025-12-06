Oud-voetballer Rafael van der Vaart was zaterdag even terug in Amsterdam bij zijn oude club Ajax. Daar hield hij een signeersessie voor zijn eigen boek: 'Alles op intuïtie'. Het was een mooi weerzien met oude bekenden.

In het boek schreef hij over de mooie en moeilijke momenten in zijn voetbalcarrière, die begon bij Ajax. Nu hij terugkeerde in Johan Cruijff Arena en over zijn ervaringen sprak met oude bekenden, komen die ervaringen extra binnen.

"Vooral hoe snel het gegaan is. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik heb het voetballen ook helemaal niet gemist, maar nu ben ik hier weer... Ik kwam hier bijna dagelijks", zegt de 42-jarige tegen Sportnieuws.nl. "De mannen van de fanshop, iedereen die je eigenlijk hier kent zie je vandaag weer. Die zijn er allemaal nog en ik ben al zo lang weg. Dat is gewoon leuk."

Emotioneel

Hij wordt dan ook geraakt door het weerzien. Sowieso wordt de voormalig Oranje-international met de jaren een stuk emotioneler. "Ik ben echt een huilebalk. Daar schaam ik me ook niet voor."

"Maar het is gewoon leuk om hier te zijn", vervolgt hij. Hij deelde een hoop handtekeningen uit. "Er waren veel mensen, daar ben ik blij om. Het zou lullig zijn als er niemand komt."

Bijzondere ontmoeting

Er was zelfs een man die vertelde dat hij zijn zoon naar Rafael had vernoemd. "Wel leuk dat jongetjes in Nederland nu zo heten en met je op de foto staan." Zelf werd Van der Vaart genoemd naar zijn Spaanse opa.

De vader in kwestie vond de ontmoeting ook bijzonder. Hij is al jaren groot fan van Van der Vaart en in 2003 werd zoon Rafael geboren. "Nu heb ik eindelijk een shirt kunnen laten signeren en het boek natuurlijk." Maar de inmiddels 21-jarige zoon was er niet bij. "Ja, die moest werken vandaag. Die baalt als een stekker natuurlijk."

