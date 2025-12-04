Profvoetballer worden is voor veel jongeren de droom, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Rafael van der Vaart weet er alles van. De ex-topvoetballer boekte grootse successen, maar kende ook de nodige loodzware momenten tijdens zijn carrière.

De voormalig topmiddenvelder is veel in het nieuws vanwege zijn nieuwe boek dat onlangs is uitgekomen. Daardoor geeft Van der Vaart flink wat interviews, waar hij praat over van alles en nog wat. Uiteraard ook over het boekwerk, want daar staan een paar opvallende zaken in.

Zo vindt Bart Vlietstra, de schrijver, het in Voetbal International noemenswaardig dat Van der Vaart er in zijn carrière keihard voor heeft moeten werken om de top te bereiken. Dat is een beeld dat niet alle mensen van de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur hebben.

Knetterhard gewerkt

De hoofdrolspeler zelf sluit zich daarbij aan. "Mensen weten dat ik gedurende mijn carrière ook van het leven genoot. Maar als ik dat dan zeg, lijkt het meteen alsof ik alleen maar aan het feesten was. Dat slaat nergens op. Je bent prof, je krijgt er voor betaald. Ik heb er óók knetterhard voor gewerkt."

Janken bij moeder

Raffie weet nog goed wanneer hij er écht hard aan moest trekken. "In de voorbereiding heb ik elke dag jankend naar mijn moeder gebeld over hoe zwaar het was", biecht hij op. "Zo hard moest je vaak trainen, zeker in Duitsland. Ik heb er veel voor opgegeven."

Van der Vaart boekte successen met zijn clubs én bij het Nederlands elftal, waar hij liefst 109 interlands voor speelde. Dat lukte hem dus mede door keihard werken. Al heeft hij ook wat ander advies voor de huidige generatie voetballers. "Het moet niet alleen maar voetbal zijn, dan word je gewoon gek, man. En, zonder arrogantie: ik ben ook geboren met heel veel talent. Als je dat wat minder hebt, moet je ook veel meer doen."

Inmiddels is Van der Vaart al een tijdje gestopt. Momenteel is hij veelvuldig te zien als analist. Daarnaast heeft hij de sport padel omarmd en is hij zelfs toernooidirecteur van Decathlon Premier Padel Rotterdam. Sinds 2016 heeft hij een relatie met tophandbalster Estavana Polman, die momenteel met Nederland het WK handbal in eigen land speelt.