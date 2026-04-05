Rafael van der Vaart en Estavana Polman vierden onlangs hun tienjarige jubileum als setje en de twee hebben nog altijd bijzonder veel pret met elkaar. De tophandbalster heeft het hart op de tong, zo merkt ook de oud-voetballer met enige regelmaat.

Van der Vaart en Polman hebben samen een dochter, de achtjarige Jesslynn. De voormalig Oranje-international heeft uit zijn huwelijk met Sylvie Meis een zoon, de 19-jarige Dámian. In Alles op intuïtie, het boek dat eind vorig jaar verscheen, hebben de twee een vermakelijke discussie over de jonge voetballer.

Dámian van der Vaart speelt bij Jong Ajax en staat, uiteraard mede door zijn bekende achternaam, flink in de belangstelling. Hij heeft dan ook tienduizenden volgers op sociale media, maar wat hij daarop deelt, bevalt zijn vader lang niet altijd.

'Doe normaal'

"Post hij ineens dat hij in een lift in Hamburg naar zichzelf staat te koekeloeren", vertelt een verontwaardigde Van der Vaart over zoon Dámian. "Vraag ik: 'Waarom post je dat?' 'Nou daarom', zegt hij dan. Ik zeg: 'Nee, haal maar weg alsjeblieft.' Hij: "Hoezo.' Ik: 'Nou, is niet nodig. Het leidt af.' Hij had ook een keer een foto dat hij in een Dior-winkel was. Nog geen bal geraakt bij Ajax. Ga niet stoer lopen doen met dure merken. Doe normaal."

'Wat een wereldvreemde, joh'

Estavana moet heel hard lachen om het verhaal van haar vriend, zo lezen we: "Och, jongen, jij moet niks zeggen over dure kleding. Droeg jij ook, toen ik je net leerde kennen." Van der Vaart weet dan al welk verhaal er gaat komen. Polman gaat terug naar haar eerste bezoek aan Sevilla, waar de middenvelder toen voetbalde. Haar koffer bleek niet te zijn aangekomen en ze zei even naar de Zara te willen om kleding te halen.

"Hij zegt: 'Zara, wie is dat?' Ik: 'Een winkel, ik google wel even waar de zit.' Kon hij ook niet, googlen. Ik dacht: wat een wereldvreemde, joh." Toen Polman vervolgens 56 euro af moest rekenen, was Van der Vaart weer compleet in de war. "Hij zegt: 'Huh, ben je wat vergeten af te rekenen? Hoe kan dat zo goedkoop zijn."

Van der Vaart erkent dat hij in die tijd een stylist had. Dat is nu verleden tijd. "Ik denk dat ik wordt uitgelachen als ik nu in een voetbalkleedkamer zit. interesseert me niet."

Moeder Sylvie Meis

Zoon Dámian lijkt de raad van zijn vader wel te hebben opgevolgd. Op het Instagram-account van het Ajax-talent zijn de laatste jaren tijd alleen nog foto's te vinden van trainingen en wedstrijden. Een uitzondering vormt de foto met zijn halfzusje Jesslynn en de rest van het gezin met kerstmis. Zo af en toen duikt ook moeder Sylvie op. Zij deelt met grote regelmaat foto's van de voetballer, om de wereld te vertellen hoe trots ze op hem is.